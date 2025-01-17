Этот десерт отличается благодаря бархатному крему, что придает ему изысканный вкус. Такая гармония ингредиентов превращает каждый кусок в настоящее наслаждение, информирует 24 Канал со ссылкой на Fajne gotowanie.

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Королевский яблочный пирог с яблоками

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 4 столовые ложки пшеничной муки;
– 3 яйца;
– 5 чайных ложек картофельного крахмала;
– 150 граммов сахара;
– 10 яблок;
– 3,5 ложки желатина;
– 24 грамма сахара (2 столовые ложки);
– 200 граммов сливок 30%.

Приготовление:

  1. Отделите белки от желтков.
  2. Желтки с сахаром взбивайте не менее пяти минут до получения светлой и пышной массы.
  3. К желткам добавьте муку и крахмал.
  4. Белки взбейте до крепкой пены, а затем осторожно, порциями, добавьте их к желткам, аккуратно перемешивая.
  5. Вылейте тесто в форму для выпекания и выпекайте тридцать минут при температуре 180 градусов.
  6. Яблоки очистите от кожуры, удалите семена и нарежьте мелкими кубиками.
  7. Переложите в кастрюлю, добавьте половину стакана воды и две столовые ложки сахара.
  8. Готовьте под крышкой до мягкости, примерно 20 – 30 минут, периодически помешивая.
  9. Когда яблоки будут готовы, добавьте две с половиной столовые ложки желатина, тщательно перемешайте и оставьте охлаждаться.
  10. После того, как яблоки немного остынут и еще не застынут, выложите их на выпеченный бисквит.
  11. Растворите одну столовую ложку желатина в четверти стакана горячей воды.
  12. Оставьте остывать.
  13. Взбейте сливки до крепкой пены, добавьте две столовые ложки сахара и растворенный желатин. Выложите сливки на слой с яблоками.
  14. Оставьте тесто в холодильнике минимум на три часа.

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