Этот десерт отличается благодаря бархатному крему, что придает ему изысканный вкус. Такая гармония ингредиентов превращает каждый кусок в настоящее наслаждение, информирует 24 Канал со ссылкой на Fajne gotowanie.

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Королевский яблочный пирог с яблоками

Время: 40 минут

40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 4 столовые ложки пшеничной муки;

– 3 яйца;

– 5 чайных ложек картофельного крахмала;

– 150 граммов сахара;

– 10 яблок;

– 3,5 ложки желатина;

– 24 грамма сахара (2 столовые ложки);

– 200 граммов сливок 30%.

Приготовление:

Отделите белки от желтков. Желтки с сахаром взбивайте не менее пяти минут до получения светлой и пышной массы. К желткам добавьте муку и крахмал. Белки взбейте до крепкой пены, а затем осторожно, порциями, добавьте их к желткам, аккуратно перемешивая. Вылейте тесто в форму для выпекания и выпекайте тридцать минут при температуре 180 градусов. Яблоки очистите от кожуры, удалите семена и нарежьте мелкими кубиками. Переложите в кастрюлю, добавьте половину стакана воды и две столовые ложки сахара. Готовьте под крышкой до мягкости, примерно 20 – 30 минут, периодически помешивая. Когда яблоки будут готовы, добавьте две с половиной столовые ложки желатина, тщательно перемешайте и оставьте охлаждаться. После того, как яблоки немного остынут и еще не застынут, выложите их на выпеченный бисквит. Растворите одну столовую ложку желатина в четверти стакана горячей воды. Оставьте остывать. Взбейте сливки до крепкой пены, добавьте две столовые ложки сахара и растворенный желатин. Выложите сливки на слой с яблоками. Оставьте тесто в холодильнике минимум на три часа.

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