Ее выбор блюд свидетельствует о любви к простоте и натуральным продуктам, сообщает 24 Канал. А еще эти блюда можно легко приготовить на украинской кухне.
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Особое место в рационе Кейт занимают блюда, которые можно приготовить для всей семьи. Их семья очень ценит домашнюю атмосферу, а процесс приготовления пищи для них – это не только время, проведенное вместе, но и возможность научить близких важности здорового питания.
Любимые блюда Кейт Миддлтон – это овсянка, смузи со спирулиной, салат с арбузом и фетой, паста карбонара, запеченная курица, острое карри и суши. Утром она обычно начинает день с полезной овсянки или смузи, на обед выбирает легкий салат, а для ужина готовит что-то сытнее – например, пасту, карри или запеченную курицу.
Овсянка с бананом
- Время: 15 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 50 граммов овсяных хлопьев;
– 250 миллилитров молока (2%);
– 50 граммов банана (половинка кусочка).
Приготовление:
- Овсяные хлопья высыпьте в кастрюлю и залейте молоком.
- Доведите хлопья до кипения и варите примерно две минуты, постоянно помешивая, чтобы избежать пригорания.
- Снимите хлопья с огня и оставьте на десять минут, чтобы они набухли.
- Подавайте готовое блюдо с нарезанным ломтиками бананом.
Курица с чесноком и зеленью
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 курица весом примерно 1,5 килограмма;
– 80 граммов сливочного масла;
– 4 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка сушеного тимьяна;
– пол чайной ложки черного перца;
– пол чайной ложки сушеного розмарина;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 лимон, нарезанный ломтиками.
Приготовление:
- Натрите курицу солью.
- Масло взбейте с прессованным чесноком, тимьяном, перцем и розмарином.
- Нанесите приготовленное масло на кожу курицы.
- Выложите курицу в форму для запекания на ломтики лимона.
- Поместите в предварительно разогретую духовку.
- Запекайте в течение 1 часа при температуре 180 градусов.
Смузи с малиной
- Время: 5 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 граммов малины (можно замороженной);
– 1 банан;
– 1 яблоко.
Приготовление:
- Налейте все ингредиенты в чашу миксера.
- Перемешайте до однородности.
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