Ее выбор блюд свидетельствует о любви к простоте и натуральным продуктам, сообщает 24 Канал. А еще эти блюда можно легко приготовить на украинской кухне.

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Любимые блюда принцессы Великобритании

Особое место в рационе Кейт занимают блюда, которые можно приготовить для всей семьи. Их семья очень ценит домашнюю атмосферу, а процесс приготовления пищи для них – это не только время, проведенное вместе, но и возможность научить близких важности здорового питания.

Любимые блюда Кейт Миддлтон – это овсянка, смузи со спирулиной, салат с арбузом и фетой, паста карбонара, запеченная курица, острое карри и суши. Утром она обычно начинает день с полезной овсянки или смузи, на обед выбирает легкий салат, а для ужина готовит что-то сытнее – например, пасту, карри или запеченную курицу.

Овсянка с бананом

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 50 граммов овсяных хлопьев;

– 250 миллилитров молока (2%);

– 50 граммов банана (половинка кусочка).

Приготовление:

Овсяные хлопья высыпьте в кастрюлю и залейте молоком. Доведите хлопья до кипения и варите примерно две минуты, постоянно помешивая, чтобы избежать пригорания. Снимите хлопья с огня и оставьте на десять минут, чтобы они набухли. Подавайте готовое блюдо с нарезанным ломтиками бананом.

Курица с чесноком и зеленью

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 курица весом примерно 1,5 килограмма;

– 80 граммов сливочного масла;

– 4 зубчика чеснока;

– 1 чайная ложка сушеного тимьяна;

– пол чайной ложки черного перца;

– пол чайной ложки сушеного розмарина;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 лимон, нарезанный ломтиками.

Приготовление:

Натрите курицу солью. Масло взбейте с прессованным чесноком, тимьяном, перцем и розмарином. Нанесите приготовленное масло на кожу курицы. Выложите курицу в форму для запекания на ломтики лимона. Поместите в предварительно разогретую духовку. Запекайте в течение 1 часа при температуре 180 градусов.

Смузи с малиной

Время: 5 минут

5 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов малины (можно замороженной);

– 1 банан;

– 1 яблоко.

Приготовление:

Налейте все ингредиенты в чашу миксера. Перемешайте до однородности.

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