Меню угощения на инаугурации президента США постоянно меняется, но суп из моллюсков является в нем обязательным элементом еще с тех пор, Джордж Вашингтон стал первым президентом Соединенных Штатов. Как приготовить знаменитый New England Clam Chowder 24 Канал рассказывает со ссылкой на cooking.nv.

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Ингредиенты:

– 300 миллилитров сливок (33 – 35%);

– 1 литр рыбного бульона;

– 500 миллилитров воды;

– 50 граммов пшеничной муки;

– 50 граммов сливочного масла (73%);

– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;

– 1 чайная ложка соли;

– 1/2 чайной ложки черного молотого перца;

– 300 граммов коктейля из морепродуктов;

– 1 репчатая луковица;

– 3 картофелины;

– 2 чайные ложки вустерского соуса;

– 1/2 чайной ложки соуса табаско;

– 100 граммов свинины.

Приготовление:

Готовим бульон. Налейте в кастрюлю 1 литр воды, добавьте рыбные кости, нарезанную морковь, лук и щепотку соли. Варите на среднем огне в течение 30 минут, после чего процедите полученный бульон.

Картофель и лук почистите и нарежьте кубиками. В сковороде растопите 20 граммов сливочного масла и обжарьте лук до прозрачности.

В кастрюлю влейте рыбный бульон и добавьте 500 миллилитров воды. Выложите нарезанный картофель и варите его до мягкости, примерно 15 минут.

Смешайте пшеничную муку с кукурузным крахмалом, добавив немного воды, чтобы образовалась однородная масса. Постепенно введите эту смесь в суп, помешивая, чтобы избежать образования комков. Доведите до кипения и уменьшите огонь.

Выложите в суп морской коктейль и тушите еще 10 минут на слабом огне.

Влейте сливки, добавьте оставшееся сливочное масло и хорошо перемешайте. Текстура супа должна быть однородная.

Добавьте соль, черный молотый перец, вустерский соус и немного острого соуса табаско. Для дополнительного аромата положите мелко нарезанную свинину.