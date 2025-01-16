Меню угощения на инаугурации президента США постоянно меняется, но суп из моллюсков является в нем обязательным элементом еще с тех пор, Джордж Вашингтон стал первым президентом Соединенных Штатов. Как приготовить знаменитый New England Clam Chowder 24 Канал рассказывает со ссылкой на cooking.nv.
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Рецепт супа с моллюсками
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 миллилитров сливок (33 – 35%);
– 1 литр рыбного бульона;
– 500 миллилитров воды;
– 50 граммов пшеничной муки;
– 50 граммов сливочного масла (73%);
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
– 1 чайная ложка соли;
– 1/2 чайной ложки черного молотого перца;
– 300 граммов коктейля из морепродуктов;
– 1 репчатая луковица;
– 3 картофелины;
– 2 чайные ложки вустерского соуса;
– 1/2 чайной ложки соуса табаско;
– 100 граммов свинины.
Приготовление:
Готовим бульон. Налейте в кастрюлю 1 литр воды, добавьте рыбные кости, нарезанную морковь, лук и щепотку соли. Варите на среднем огне в течение 30 минут, после чего процедите полученный бульон.
Картофель и лук почистите и нарежьте кубиками. В сковороде растопите 20 граммов сливочного масла и обжарьте лук до прозрачности.
В кастрюлю влейте рыбный бульон и добавьте 500 миллилитров воды. Выложите нарезанный картофель и варите его до мягкости, примерно 15 минут.
Смешайте пшеничную муку с кукурузным крахмалом, добавив немного воды, чтобы образовалась однородная масса. Постепенно введите эту смесь в суп, помешивая, чтобы избежать образования комков. Доведите до кипения и уменьшите огонь.
Выложите в суп морской коктейль и тушите еще 10 минут на слабом огне.
Влейте сливки, добавьте оставшееся сливочное масло и хорошо перемешайте. Текстура супа должна быть однородная.
Добавьте соль, черный молотый перец, вустерский соус и немного острого соуса табаско. Для дополнительного аромата положите мелко нарезанную свинину.
Прогрейте суп еще 5 минут перед подачей.
Приятного аппетита!
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