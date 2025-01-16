Меню частування на інавгурації президента США повсякчас змінюється, але суп з молюсків є в ньому обов'язковим елементом ще відтоді, Джордж Вашингтон став першим президентом Сполучених Штатів. Як приготувати знаменитий New England Clam Chowder 24 Канал розповідає з посиланням на cooking.nv.
Рецепт супу з молюсками
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 мілілітрів вершків (33 – 35%);
– 1 літр рибного бульйону;
– 500 мілілітрів води;
– 50 грамів пшеничного борошна;
– 50 грамів вершкового масла (73%);
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
– 1 чайна ложка солі;
– 1/2 чайної ложки чорного меленого перцю;
– 300 грамів коктейлю з морепродуктів;
– 1 ріпчаста цибулина;
– 3 картоплини;
– 2 чайні ложки вустерського соусу;
– 1/2 чайної ложки соусу табаско;
– 100 грамів свинини.
Приготування:
Готуємо бульйон. Налийте в каструлю 1 літр води, додайте рибні кістки, нарізану моркву, цибулю та дрібку солі. Варіть на середньому вогні протягом 30 хвилин, після чого процідіть отриманий бульйон.
Картоплю та цибулю почистіть і наріжте кубиками. У сковороді розтопіть 20 грамів вершкового масла й обсмажте цибулю до прозорості.
У каструлю влийте рибний бульйон і додайте 500 мілілітрів води. Викладіть нарізану картоплю й варіть її до м'якості, приблизно 15 хвилин.
Змішайте пшеничне борошно з кукурудзяним крохмалем, додавши трохи води, щоб утворилася однорідна маса. Поступово введіть цю суміш у суп, помішуючи, щоб уникнути утворення грудок. Доведіть до кипіння й зменшіть вогонь.
Викладіть у суп морський коктейль і тушкуйте ще 10 хвилин на слабкому вогні.
Влийте вершки, додайте решту вершкового масла і добре перемішайте. Текстура супу повинна бути однорідна.
Додайте сіль, чорний мелений перець, вустерський соус і трохи гострого соусу табаско. Для додаткового аромату покладіть дрібно нарізану свинину.
Прогрійте суп ще 5 хвилин перед подачею.
Смачного!
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