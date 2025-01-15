Американська кухня славиться своїми яскравими та насиченими смаками. Хрусткі крильця, ароматні нагетси та ніжні овочеві палички та інші страви – ідеальний набір для святкового столу, повідомляє 24 Канал.

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Крильця у пікантному соусі

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 кілограм крил;
– 1 чайна ложка гранульованого часнику;
– 200 мілілітрів томатної пасти;
– 2 столові ложки вершкового масла;
– 1 столова ложка меду;
– 1 – 2 столові ложки гострого соусу чилі;
– 2 столові ложки олії;
– сіль і чорний перець – до смаку.

Приготування:

  1. Крильця змастіть олією, натріть часником, сіллю та перцем. Викладіть їх на деко та запікайте у розігрітій до 190 градусів духовці протягом 30 – 35 хвилин.
  2. Під час запікання приготуйте глазур.
  3. У каструлі розігрійте вершкове масло разом із медом.
  4. Як тільки маса почне пінитися, додайте гострий соус і томатну пасту.
  5. Варіть глазур на повільному вогні протягом однієї хвилини.
  6. Запечені крила викладіть у миску та полийте гарячою глазур’ю. Струсіть, щоб соус рівномірно покрив усі шматочки курки.
  7. Потім викладіть крила на деко або решітку, щоб забезпечити рівномірну циркуляцію тепла навколо шматочків м’яса.
  8. Запікайте у духовці, розігрітій до 190 градусів, ще 5 – 10 хвилин.

Нагетси

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 курячих філе;
– 1 склянка молока;
– пів склянки пшеничного борошна;
– 1 яйце;
– сіль і перець – до смаку;
– 1 чайна ложка паприки;
– пів чайної ложки меленого гострого перцю;
– 2 склянки кукурудзяних пластівців;
– 4 столові ложки оливкової олії або розтопленого вершкового масла.

Приготування:

  1. Наріжте філе приблизно на шматочки завтовшки 2,5 сантиметра, приправте сіллю і перцем, перемішайте.
  2. Пластівці подрібніть у блендері, подрібнювачі або розкришіть вручну.
  3. У мисці змішайте молоко, борошно, яйце, сіль, перець і паприку до утворення однорідної маси.
  4. Помістіть шматочки філе у підготовлену суміш і ретельно перемішайте.
  5. Розігрійте духовку до 200 градусів. Велике деко застеліть папером для випікання.
  6. Дістаньте шматочки філе з тіста, обваляйте їх у пластівцях і викладіть на деко.
  7. Злегка посипте сіллю та збризніть оливковою олією або розтопленим вершковим маслом, використовуючи ємність із вузьким наконечником або кулінарний пензлик.
  8. Випікайте протягом 15 хвилин.

Овочеві палички

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 моркви;
– 1 кабачок;
– 2 картоплини;
– 1 яйце;
– 3 столові ложки борошна;
– сіль і перець – до смаку;
– рослинна олія – для смаження.

Приготування:

  1. Очистіть овочі та натріть їх на великій тертці. Злегка відіжміть сік, щоб маса була сухішою. У мисці змішайте овочі, яйце, борошно, сіль і перець.
  2. З маси сформуйте невеликі палички. На розігріту сковороду з олією викладайте палички й смажте з усіх боків до золотистої скоринки.
  3. Готові овочеві палички подавайте гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.

Хот-доги в листковому тісті

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 лист листкового тіста;
– 6 сосисок;
– 6 скибочок жовтого сиру;
– кетчуп – до смаку;
– 1 яйце;
– кунжут – до смаку.

Приготування:

  1. Розріжте листкове тісто на 6 прямокутників.
  2. Кожен з них змастіть кетчупом, додайте шматочок жовтого сиру і ковбаску. Щільно згорніть в рулет.
  3. Викладіть їх на деко, застелене папером для випічки.
  4. Змастіть збитим яйцем і посипте кунжутом.
  5. Випікайте при 220 градусах приблизно 10 – 15 хвилин.

Бургери

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 500 грамів фаршу (свинина, яловичина або змішаний);
– 1 яйце;
– сіль і перець – до смаку;
– 4 булочки для бургерів;
– 4 скибочки сиру;
– 1 помідор;
– 1 огірок;
– 1 головка салату;
– кетчуп і майонез – до смаку;
– 1 столова ложка олії – для смаження.

Приготування:

  1. Змішайте фарш із яйцем, сіллю та перцем.
  2. Сформуйте 4 котлети однакового розміру.
  3. Розігрійте сковороду з олією та обсмажте котлети з обох боків до рум’яності.
  4. Розріжте булочки навпіл.
  5. За бажанням, злегка підсмажте зрізи на сковороді.
  6. Викладіть на нижню частину булочки листок салату, котлету, скибочку сиру, кільця помідора та огірка.
  7. Полийте кетчупом і майонезом.
  8. Накрийте верхньою половинкою булочки.

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