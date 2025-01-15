Американська кухня славиться своїми яскравими та насиченими смаками. Хрусткі крильця, ароматні нагетси та ніжні овочеві палички та інші страви – ідеальний набір для святкового столу, повідомляє 24 Канал.

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Крильця у пікантному соусі

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм крил;

– 1 чайна ложка гранульованого часнику;

– 200 мілілітрів томатної пасти;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 1 столова ложка меду;

– 1 – 2 столові ложки гострого соусу чилі;

– 2 столові ложки олії;

– сіль і чорний перець – до смаку.

Приготування:

Крильця змастіть олією, натріть часником, сіллю та перцем. Викладіть їх на деко та запікайте у розігрітій до 190 градусів духовці протягом 30 – 35 хвилин. Під час запікання приготуйте глазур. У каструлі розігрійте вершкове масло разом із медом. Як тільки маса почне пінитися, додайте гострий соус і томатну пасту. Варіть глазур на повільному вогні протягом однієї хвилини. Запечені крила викладіть у миску та полийте гарячою глазур’ю. Струсіть, щоб соус рівномірно покрив усі шматочки курки. Потім викладіть крила на деко або решітку, щоб забезпечити рівномірну циркуляцію тепла навколо шматочків м’яса. Запікайте у духовці, розігрітій до 190 градусів, ще 5 – 10 хвилин.

Нагетси

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 курячих філе;

– 1 склянка молока;

– пів склянки пшеничного борошна;

– 1 яйце;

– сіль і перець – до смаку;

– 1 чайна ложка паприки;

– пів чайної ложки меленого гострого перцю;

– 2 склянки кукурудзяних пластівців;

– 4 столові ложки оливкової олії або розтопленого вершкового масла.

Приготування:

Наріжте філе приблизно на шматочки завтовшки 2,5 сантиметра, приправте сіллю і перцем, перемішайте. Пластівці подрібніть у блендері, подрібнювачі або розкришіть вручну. У мисці змішайте молоко, борошно, яйце, сіль, перець і паприку до утворення однорідної маси. Помістіть шматочки філе у підготовлену суміш і ретельно перемішайте. Розігрійте духовку до 200 градусів. Велике деко застеліть папером для випікання. Дістаньте шматочки філе з тіста, обваляйте їх у пластівцях і викладіть на деко. Злегка посипте сіллю та збризніть оливковою олією або розтопленим вершковим маслом, використовуючи ємність із вузьким наконечником або кулінарний пензлик. Випікайте протягом 15 хвилин.

Овочеві палички

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 моркви;

– 1 кабачок;

– 2 картоплини;

– 1 яйце;

– 3 столові ложки борошна;

– сіль і перець – до смаку;

– рослинна олія – для смаження.

Приготування:

Очистіть овочі та натріть їх на великій тертці. Злегка відіжміть сік, щоб маса була сухішою. У мисці змішайте овочі, яйце, борошно, сіль і перець. З маси сформуйте невеликі палички. На розігріту сковороду з олією викладайте палички й смажте з усіх боків до золотистої скоринки. Готові овочеві палички подавайте гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.

Хот-доги в листковому тісті

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 лист листкового тіста;

– 6 сосисок;

– 6 скибочок жовтого сиру;

– кетчуп – до смаку;

– 1 яйце;

– кунжут – до смаку.

Приготування:

Розріжте листкове тісто на 6 прямокутників. Кожен з них змастіть кетчупом, додайте шматочок жовтого сиру і ковбаску. Щільно згорніть в рулет. Викладіть їх на деко, застелене папером для випічки. Змастіть збитим яйцем і посипте кунжутом. Випікайте при 220 градусах приблизно 10 – 15 хвилин.

Бургери

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів фаршу (свинина, яловичина або змішаний);

– 1 яйце;

– сіль і перець – до смаку;

– 4 булочки для бургерів;

– 4 скибочки сиру;

– 1 помідор;

– 1 огірок;

– 1 головка салату;

– кетчуп і майонез – до смаку;

– 1 столова ложка олії – для смаження.

Приготування:

Змішайте фарш із яйцем, сіллю та перцем. Сформуйте 4 котлети однакового розміру. Розігрійте сковороду з олією та обсмажте котлети з обох боків до рум’яності. Розріжте булочки навпіл. За бажанням, злегка підсмажте зрізи на сковороді. Викладіть на нижню частину булочки листок салату, котлету, скибочку сиру, кільця помідора та огірка. Полийте кетчупом і майонезом. Накрийте верхньою половинкою булочки.

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