Американська кухня славиться своїми яскравими та насиченими смаками. Хрусткі крильця, ароматні нагетси та ніжні овочеві палички та інші страви – ідеальний набір для святкового столу, повідомляє 24 Канал.
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Крильця у пікантному соусі
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм крил;
– 1 чайна ложка гранульованого часнику;
– 200 мілілітрів томатної пасти;
– 2 столові ложки вершкового масла;
– 1 столова ложка меду;
– 1 – 2 столові ложки гострого соусу чилі;
– 2 столові ложки олії;
– сіль і чорний перець – до смаку.
Приготування:
- Крильця змастіть олією, натріть часником, сіллю та перцем. Викладіть їх на деко та запікайте у розігрітій до 190 градусів духовці протягом 30 – 35 хвилин.
- Під час запікання приготуйте глазур.
- У каструлі розігрійте вершкове масло разом із медом.
- Як тільки маса почне пінитися, додайте гострий соус і томатну пасту.
- Варіть глазур на повільному вогні протягом однієї хвилини.
- Запечені крила викладіть у миску та полийте гарячою глазур’ю. Струсіть, щоб соус рівномірно покрив усі шматочки курки.
- Потім викладіть крила на деко або решітку, щоб забезпечити рівномірну циркуляцію тепла навколо шматочків м’яса.
- Запікайте у духовці, розігрітій до 190 градусів, ще 5 – 10 хвилин.
Нагетси
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 курячих філе;
– 1 склянка молока;
– пів склянки пшеничного борошна;
– 1 яйце;
– сіль і перець – до смаку;
– 1 чайна ложка паприки;
– пів чайної ложки меленого гострого перцю;
– 2 склянки кукурудзяних пластівців;
– 4 столові ложки оливкової олії або розтопленого вершкового масла.
Приготування:
- Наріжте філе приблизно на шматочки завтовшки 2,5 сантиметра, приправте сіллю і перцем, перемішайте.
- Пластівці подрібніть у блендері, подрібнювачі або розкришіть вручну.
- У мисці змішайте молоко, борошно, яйце, сіль, перець і паприку до утворення однорідної маси.
- Помістіть шматочки філе у підготовлену суміш і ретельно перемішайте.
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Велике деко застеліть папером для випікання.
- Дістаньте шматочки філе з тіста, обваляйте їх у пластівцях і викладіть на деко.
- Злегка посипте сіллю та збризніть оливковою олією або розтопленим вершковим маслом, використовуючи ємність із вузьким наконечником або кулінарний пензлик.
- Випікайте протягом 15 хвилин.
Овочеві палички
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 моркви;
– 1 кабачок;
– 2 картоплини;
– 1 яйце;
– 3 столові ложки борошна;
– сіль і перець – до смаку;
– рослинна олія – для смаження.
Приготування:
- Очистіть овочі та натріть їх на великій тертці. Злегка відіжміть сік, щоб маса була сухішою. У мисці змішайте овочі, яйце, борошно, сіль і перець.
- З маси сформуйте невеликі палички. На розігріту сковороду з олією викладайте палички й смажте з усіх боків до золотистої скоринки.
- Готові овочеві палички подавайте гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.
Хот-доги в листковому тісті
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 лист листкового тіста;
– 6 сосисок;
– 6 скибочок жовтого сиру;
– кетчуп – до смаку;
– 1 яйце;
– кунжут – до смаку.
Приготування:
- Розріжте листкове тісто на 6 прямокутників.
- Кожен з них змастіть кетчупом, додайте шматочок жовтого сиру і ковбаску. Щільно згорніть в рулет.
- Викладіть їх на деко, застелене папером для випічки.
- Змастіть збитим яйцем і посипте кунжутом.
- Випікайте при 220 градусах приблизно 10 – 15 хвилин.
Бургери
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів фаршу (свинина, яловичина або змішаний);
– 1 яйце;
– сіль і перець – до смаку;
– 4 булочки для бургерів;
– 4 скибочки сиру;
– 1 помідор;
– 1 огірок;
– 1 головка салату;
– кетчуп і майонез – до смаку;
– 1 столова ложка олії – для смаження.
Приготування:
- Змішайте фарш із яйцем, сіллю та перцем.
- Сформуйте 4 котлети однакового розміру.
- Розігрійте сковороду з олією та обсмажте котлети з обох боків до рум’яності.
- Розріжте булочки навпіл.
- За бажанням, злегка підсмажте зрізи на сковороді.
- Викладіть на нижню частину булочки листок салату, котлету, скибочку сиру, кільця помідора та огірка.
- Полийте кетчупом і майонезом.
- Накрийте верхньою половинкою булочки.
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