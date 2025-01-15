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Рецепт вергунів

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 400 грамів борошна;
– 100 грамів цукру;
– 5 грамів розпушувача;
– 3 грами солі;
– 1 яйце;
– 200 грамів кефіру;
– ваніль – до смаку;
– цукрова пудра для посипки;
– олія для смаження.

Приготування:

  1. Замісіть тісто, накрийте його чистим кухонним рушником і залиште на 30 хвилин, щоб відпочило.
  2. Присипте робочу поверхню борошном, розкачайте тісто у формі прямокутника.
  3. Наріжте його на ромби.
  4. У кожному ромбі зробіть невеликий надріз посередині та обережно проверніть тісто через цей отвір, формуючи вергуни.
  5. Розігрійте олію в глибокій сковороді або каструлі. Обсмажте вергуни з обох боків до утворення золотистої скоринки.
  6. Готові вироби викладайте на паперові рушники, щоб зайва олія стекла.
  7. Перед подачею присипте вергуни цукровою пудрою.

Смачного!

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