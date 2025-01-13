Цей багатошаровий салат тішить як смаком, так і виглядом. Його "серцем" є смажене куряче м’ясо, а французька гірчиця додає неповторні пікантні нотки. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом Pysznosci.

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Рецепт салату "Сніжна гора"

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 4 варені картоплини;

– 1 цибулина;

– 6 зварених круто яєць;

– 2 маринованих огірки;

– 1 запечена куряча гомілка;

– 200 грамів тертого жовтого сиру;

– 100 грамів майонезу;

– 100 грамів натурального йогурту;

– 2 столові ложки французької гірчиці;

– кріп – до смаку;

– половина чайної ложки чорного кмину;

– 3 – 4 столові ложки оцту;

– 2 столові ложки цукру;

– половина чайної ложки солі;

– трохи солі та перцю – до смаку.

Приготування:

Цибулю почистіть і наріжте дрібними кубиками. Приготуйте маринад, змішавши 150 мілілітрів окропу з оцтом, дрібкою солі та 2 столовими ложками цукру. Залийте ним цибулю й залиште на 30 хвилин. В окремій мисці змішайте натуральний йогурт, майонез і французьку гірчицю. Додайте подрібнений кріп, чорний кмин, дрібку солі та перцю, ретельно перемішайте. Куряче м’ясо наріжте невеликими шматочками й перемішайте з невеликою кількістю підготовленого соусу. Відварену картоплю натріть на крупній тертці. Яєчні білки та жовтки також натріть окремо в різні миски. На дно салатника викладіть шар тертої картоплі й змастіть його соусом. Далі викладіть куряче м’ясо, мариновану цибулю, нарізані солоні огірки, терті жовтки та тертий сир. Кожен шар просочіть ложкою соусу. Завершіть салат шаром тертих білків, рівномірно розподіливши їх поверх страви.

Смачного!

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