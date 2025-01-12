Кожна страва готується швидко, вони подарують не лише смак, а й енергію для нового дня. Підбірка смачних та корисних рецептів – у матеріалі 24 Каналу.

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Салат з курячим філе

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів курячого філе;

– 100 грамів кускусу (можна використовувати булгур).

Для маринаду до курки:

– 1 столова ложка оливкової олії;

– сіль, перець – до смаку;

– 1/2 чайної ложки гранульованого часнику;

– 1/2 чайної ложки сушеного орегано;

– щіпка гострого перцю або пластівців чилі.

Для салату:

– 150 грамів помідорів черрі;

– 100 грамів огірків;

– чверть червоної цибулі;

– пів граната;

– 4 столові ложки подрібненої петрушки;

– 100 грамів сиру фета.

Для соусу:

– 4 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 2 чайні ложки меду;

– сіль, перець – до смаку.

Приготування:

Філе очистьте від плівок і наріжте кубиками. Розріжте вздовж на два тонші шматки, приправте сіллю, перцем і інгредієнтами для маринаду. За можливості залиште маринуватися. Відваріть кус-кус згідно з інструкцією на упаковці. Смажте філе на сковороді. Викладіть на тарілку та, почекавши кілька хвилин, наріжте на менші шматочки. Поріжте овочі та сир фета, зерна граната очистьте. Приготуйте соус, змішавши всі інгредієнти. Викладіть кус-кус у дві миски, додайте овочі та перемішайте. Зверху розкладіть шматочки курки, посипте гранатом, подрібненою петрушкою і сиром фета. Полийте все соусом.

Запіканка з індички

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 700 грамів стегон індички;

– 200 грамів фаршу індички;

– 1 маленька цибулина;

– 2 зубчики часнику;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки манної крупи або панірувальних сухарів;

– шніт-цибуля – до смаку;

– 1 чайна ложка карі;

– чилі – до смаку;

– 1 столова ложка солі на кожен літр об'єму.

Приготування:

М'ясо стегна наріжте кубиками. Цибулю та часник натріть на дрібній тертці. Додайте яйце, манку, фарш та спеції. Ретельно вимісіть масу до однорідності. Викладіть підготовлену суміш на деко, застелене папером для випікання. Випікайте приблизно 1 година 15 хвилин – 1 година 30 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.

Апельсиновий десерт з маскарпоне

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 5 апельсинів;

– 500 мілілітрів охолоджених вершків (30%);

– 250 грамів охолодженого сиру маскарпоне;

– 100 грамів цукру;

– 50 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 3 яйця;

– пів чайної ложки екстракту ванілі;

– щіпка солі.

Приготування:

Апельсини ретельно помийте, розріжте навпіл і вичавіть сік. Процідіть його через дрібне ситечко. Половину апельсинового соку змішайте з кукурудзяним крохмалем, поки не зникнуть грудочки. Розбийте яйця в каструлю, додайте цукор і дрібку солі. Додайте ванільний екстракт і ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Влийте половину апельсинового соку і нагрівайте, постійно помішуючи. Потім додайте апельсиновий сік із кукурудзяним крохмалем. Постійно помішуючи, нагрівайте до загустіння суміші. Готовий пудинг викладіть у миску, накрийте харчовою плівкою і залиште остигати. Вершки збийте до міцності. Наприкінці збивання додайте сир маскарпоне та акуратно перемішайте, щоб з’єднати інгредієнти. Охолоджений апельсиновий пудинг збийте ще раз, потім додайте його до крему з маскарпоне. Перемішайте, поки суміш не стане однорідною та кремовою. Розподіліть отриманий крем по чашках або маленьких баночках.

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