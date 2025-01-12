Кожна страва готується швидко, вони подарують не лише смак, а й енергію для нового дня. Підбірка смачних та корисних рецептів – у матеріалі 24 Каналу.
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Салат з курячим філе
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів курячого філе;
– 100 грамів кускусу (можна використовувати булгур).
Для маринаду до курки:
– 1 столова ложка оливкової олії;
– сіль, перець – до смаку;
– 1/2 чайної ложки гранульованого часнику;
– 1/2 чайної ложки сушеного орегано;
– щіпка гострого перцю або пластівців чилі.
Для салату:
– 150 грамів помідорів черрі;
– 100 грамів огірків;
– чверть червоної цибулі;
– пів граната;
– 4 столові ложки подрібненої петрушки;
– 100 грамів сиру фета.
Для соусу:
– 4 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 2 чайні ложки меду;
– сіль, перець – до смаку.
Приготування:
- Філе очистьте від плівок і наріжте кубиками.
- Розріжте вздовж на два тонші шматки, приправте сіллю, перцем і інгредієнтами для маринаду. За можливості залиште маринуватися.
- Відваріть кус-кус згідно з інструкцією на упаковці.
- Смажте філе на сковороді.
- Викладіть на тарілку та, почекавши кілька хвилин, наріжте на менші шматочки.
- Поріжте овочі та сир фета, зерна граната очистьте.
- Приготуйте соус, змішавши всі інгредієнти.
- Викладіть кус-кус у дві миски, додайте овочі та перемішайте. Зверху розкладіть шматочки курки, посипте гранатом, подрібненою петрушкою і сиром фета.
- Полийте все соусом.
Запіканка з індички
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 700 грамів стегон індички;
– 200 грамів фаршу індички;
– 1 маленька цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки манної крупи або панірувальних сухарів;
– шніт-цибуля – до смаку;
– 1 чайна ложка карі;
– чилі – до смаку;
– 1 столова ложка солі на кожен літр об'єму.
Приготування:
- М'ясо стегна наріжте кубиками.
- Цибулю та часник натріть на дрібній тертці.
- Додайте яйце, манку, фарш та спеції.
- Ретельно вимісіть масу до однорідності.
- Викладіть підготовлену суміш на деко, застелене папером для випікання.
- Випікайте приблизно 1 година 15 хвилин – 1 година 30 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
Апельсиновий десерт з маскарпоне
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 5 апельсинів;
– 500 мілілітрів охолоджених вершків (30%);
– 250 грамів охолодженого сиру маскарпоне;
– 100 грамів цукру;
– 50 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 3 яйця;
– пів чайної ложки екстракту ванілі;
– щіпка солі.
Приготування:
- Апельсини ретельно помийте, розріжте навпіл і вичавіть сік. Процідіть його через дрібне ситечко.
- Половину апельсинового соку змішайте з кукурудзяним крохмалем, поки не зникнуть грудочки. Розбийте яйця в каструлю, додайте цукор і дрібку солі. Додайте ванільний екстракт і ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Влийте половину апельсинового соку і нагрівайте, постійно помішуючи.
- Потім додайте апельсиновий сік із кукурудзяним крохмалем. Постійно помішуючи, нагрівайте до загустіння суміші. Готовий пудинг викладіть у миску, накрийте харчовою плівкою і залиште остигати.
- Вершки збийте до міцності.
- Наприкінці збивання додайте сир маскарпоне та акуратно перемішайте, щоб з’єднати інгредієнти.
- Охолоджений апельсиновий пудинг збийте ще раз, потім додайте його до крему з маскарпоне.
- Перемішайте, поки суміш не стане однорідною та кремовою. Розподіліть отриманий крем по чашках або маленьких баночках.
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