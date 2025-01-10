У варінні буряка немає нічого складного: покласти його у каструлю, залити водою, поставити на вогонь та трішки зачекати. Але досвідчені кулінари радять використати цікаві прийоми навіть у цьому процесі. Які саме – розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.
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Як варити буряк
Коли ми варимо буряк, кухню наповнює характерний запах. Він може не турбувати, але краще буде без нього.
Щоб його позбутися, досвідчені кулінари кладуть у воду скоринку чорного хліба. Цей простий трюк дозволить запобігти виділенню неприємного аромату.
Насичений колір та смак / Фото Pixabay
Також вони рекомендують додати до води половину чайної ложки оцту або 1 чайну ложку цукру. І це потім відіграє велику роль.
Один з головних критеріїв буряка – його гарний насичений колір. З цими додатками ви отримаєте гарантію, що в процесі варіння він не втратиться.
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