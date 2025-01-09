Соковиті відбивні зі свинини у соусі барбекю стануть ідеальним доповненням будь-якого гарніру. Особливо вони смакуватимуть з макаронами або запеченою чи звареною картоплею. 24 Канал пропонує взяти до уваги рецепт порталу The Daily Meal.

Не пропустіть Сир "косичка" та крабові палички: рецепт улюбленого салату тих, хто поспішає

Рецепт запечених відбивних зі свинини

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 відбивні зі свинини;

– коричневий цукор;

– сухий часник;

– паприка;

– сіль;

– оливкова олія;

– соус барбекю.

Приготування:

Вмикаємо духовку на 200 градусів. Змащуємо відбивні оливковою олією. Змішуємо усі сухі інгредієнти та добре натираємо сумішшю відбивні. Накриваємо відбивні фольгою та запікаємо 20 хвилин. Поливаємо відбивні соусом барбекю та запікаємо без фольги ще 10 хвилин. Перед подачею варто кілька хвилин зачекати.

Смачного!

Бульйон точно буде прозорим: який секрет про воду потрібно знати.