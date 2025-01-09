Соковиті відбивні зі свинини у соусі барбекю стануть ідеальним доповненням будь-якого гарніру. Особливо вони смакуватимуть з макаронами або запеченою чи звареною картоплею. 24 Канал пропонує взяти до уваги рецепт порталу The Daily Meal.
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Рецепт запечених відбивних зі свинини
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 відбивні зі свинини;
– коричневий цукор;
– сухий часник;
– паприка;
– сіль;
– оливкова олія;
– соус барбекю.
Приготування:
- Вмикаємо духовку на 200 градусів.
- Змащуємо відбивні оливковою олією.
- Змішуємо усі сухі інгредієнти та добре натираємо сумішшю відбивні.
- Накриваємо відбивні фольгою та запікаємо 20 хвилин.
- Поливаємо відбивні соусом барбекю та запікаємо без фольги ще 10 хвилин.
- Перед подачею варто кілька хвилин зачекати.
Смачного!
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