Сир "косичка" та крабові палички – це поєднання, яке вам точно варто спробувати. Коли після робочого дня не хочеться довго стояти біля плити, цей салат завжди прийде на допомогу. 24 Канал пропонує скористатися рецептом "Еспресо", який точно захочеться повторити.

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Рецепт салату з крабовими паличками та "косичкою"

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 200 грамів крабових паличок;

– 1 банка кукурудзи;

– 150 грамів сиру "косичка";

– 1 середній огірок;

– 1 яйце;

– майонез, сіль та перець до смаку.

Приготування:

Спершу приготуйте млинець із яйця. Для цього розбийте яйце, ретельно збийте його, додайте спеції. Смажте млинець і дайте йому охолонути. Потім наріжте його соломкою. Огірок наріжте дрібними шматочками. Крабові палички наріжте пелюстками. Сир наріжте на соломку. Змішайте все, додайте кукурудзу і майонез, ретельно перемішайте, посоліть та поперчіть до смаку.

Смачного!

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