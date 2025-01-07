Цей торт зробить життя господині легшим та солодшим. Лише кілька інгредієнтів потрібно для того, аби в холодильнику опинився смачнющий десерт. 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт порталу "Господинька".

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Рецепт швидкого торта

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 6 яєць;

– 120 грамів темного шоколаду;

– 70 грамів цукру.

Для крему:

– 500 мілілітрів охолоджених вершків (33%);

– 50 грамів цукрової пудри;

– шоколад для прикрашання.

Приготування:

Спершу розтопіть шоколад. Це можна зробити на водяній бані або в мікрохвильовці. Для другого способу покладіть шматочки шоколаду в миску та поставте в мікрохвильовку на кілька секунд, доки він не розтане. У мисці збийте жовтки з половиною цукрової пудри до пишності. Поступово додайте розтоплений шоколад і продовжуйте збивати, поки маса не стане однорідною. В іншій мисці збийте білки з дрібкою солі до густої піни. Поступово введіть решту цукрової пудри, збиваючи до стійких піків. Потім обережно об’єднайте обидві маси. Поступово додайте білкову піну до шоколадно-жовткової суміші, акуратно перемішуючи лопаткою круговими рухами зверху вниз, щоб зберегти легкість. Розігрійте духовку до 180 градусів. Вилийте готове тісто на деко, застелене пергаментним папером, рівномірно розподіліть. Випікайте 15 –18 хвилин, стежачи, щоб корж не пересушився. Після випікання дайте коржу охолонути, а потім розріжте його на 3 – 4 частини залежно від бажаного розміру торта. Збивайте вершки спочатку на низькій швидкості, поступово збільшуючи оберти. Коли вершки почнуть збільшуватися в об’ємі, додайте трохи цукрової пудри, щоб уникнути зайвої солодкості (оскільки корж уже достатньо солодкий). Збивайте до стійких піків. Остиглі коржі щедро змастіть кремом. Готовий торт поставте в холодильник мінімум на годину, щоб він добре просочився. Перед подачею прикрасьте тертим шоколадом – простий і чудовий варіант декору.

Смачного!

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