Салат із крабів – це перевірена класика, яка завжди прикрашає святковий стіл. Його приготування не потребує багато часу, адже достатньо лише кількох простих інгредієнтів та трохи зусиль, щоб зануритися у знайомий з дитинства смак. 24 Канал пропонує зробити це з рецептом порталу "Господинька".
Цікаво 5 хвилин – і на столі: рецепт крабового рулету – ідеальна новорічна закуска
Рецепт крабового салату
Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– щіпка солі;
– 180 грамів крабових паличок;
– 150 грамів сиру;
– 1 цибуля;
– майонез або грецький йогурт до смаку.
Приготування:
- Спочатку потрібно замаринувати цибулю. Очистіть її та наріжте півкільцями.
- У мисці змішайте цибулю з невеликою кількістю солі, цукру та оцту. Акуратно перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися.
- Збийте яйця з дрібкою солі до однорідної консистенції. З отриманої суміші приготуйте тонкі млинці, обсмаживши їх на сковороді.
- До миски з маринованою цибулею додайте нарізані крабові палички та сир, порізаний тонкими смужками.
- Готові млинці також наріжте соломкою та додайте до інших інгредієнтів.
- Заправте салат майонезом або натуральним йогуртом, ретельно перемішайте.
Смачного!
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