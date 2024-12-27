Салат із крабів – це перевірена класика, яка завжди прикрашає святковий стіл. Його приготування не потребує багато часу, адже достатньо лише кількох простих інгредієнтів та трохи зусиль, щоб зануритися у знайомий з дитинства смак. 24 Канал пропонує зробити це з рецептом порталу "Господинька".

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Рецепт крабового салату

Час : 35 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– щіпка солі;

– 180 грамів крабових паличок;

– 150 грамів сиру;

– 1 цибуля;

– майонез або грецький йогурт до смаку.

Приготування:

Спочатку потрібно замаринувати цибулю. Очистіть її та наріжте півкільцями. У мисці змішайте цибулю з невеликою кількістю солі, цукру та оцту. Акуратно перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися. Збийте яйця з дрібкою солі до однорідної консистенції. З отриманої суміші приготуйте тонкі млинці, обсмаживши їх на сковороді. До миски з маринованою цибулею додайте нарізані крабові палички та сир, порізаний тонкими смужками. Готові млинці також наріжте соломкою та додайте до інших інгредієнтів. Заправте салат майонезом або натуральним йогуртом, ретельно перемішайте.

Смачного!

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