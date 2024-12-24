Цей салат точно заслуговує на те, аби опинитися на вашому святковому столі. 24 Канал пропонує зберегти собі легкий рецепт він порталу Cookpad.

Стане у пригоді Яскраво виглядають і неймовірно смакують: салати на святковий стіл

Інгредієнти:

– 2 великі картоплини;

– 2 великі моркви;

– 2 курячі яйця;

– 150 грамів копченої або відвареної курятини;

– 1 свіжий огірок;

– 1 невеликий помідор;

– зелень петрушки;

– сіль і перець – до смаку;

– паприка;

– майонез;

– лагідна гірчиця;

– лавровий лист;

– перець горошком;

– цукор;

– оцет.

Приготування:

Печериці очистіть, промийте та обсушіть. Розріжте їх навпіл. Цибулю очистіть і наріжте тонкими слайсами. Додайте цибулю до грибів, приправте цукром, сіллю, оцтом, лавровим листком і горошинами перцю. Залийте все гарячою водою, накрийте кришкою й залиште маринуватися, бажано на добу.

Заздалегідь відваріть овочі (і курятину, якщо ви не використовуєте копчену) та дайте їм охолонути. Викладайте салат шарами на тарілці: натерта на тертці картопля, трохи солі, перцю, шар майонезу. Потім викладіть огірок, петрушку, моркву (можна використовувати корейську) зі спеціями й знову додайте майонез.

Наступний шар – курятина, приправлена сіллю, перцем і гірчицею. Зверху викладіть нарізані яйця, приправте спеціями й додайте майонез. З маринаду дістаньте гриби та цибулю, викладіть їх останнім шаром.

Поставте салат у холодильник на 2 години, щоб він настоявся.