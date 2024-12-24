Цей салат точно заслуговує на те, аби опинитися на вашому святковому столі. 24 Канал пропонує зберегти собі легкий рецепт він порталу Cookpad.
Стане у пригоді Яскраво виглядають і неймовірно смакують: салати на святковий стіл
Рецепт салату "Грибна галявина"
- Час: 2 години (загальне приготування)
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 великі картоплини;
– 2 великі моркви;
– 2 курячі яйця;
– 150 грамів копченої або відвареної курятини;
– 1 свіжий огірок;
– 1 невеликий помідор;
– зелень петрушки;
– сіль і перець – до смаку;
– паприка;
– майонез;
– лагідна гірчиця;
– лавровий лист;
– перець горошком;
– цукор;
– оцет.
Приготування:
Печериці очистіть, промийте та обсушіть. Розріжте їх навпіл. Цибулю очистіть і наріжте тонкими слайсами. Додайте цибулю до грибів, приправте цукром, сіллю, оцтом, лавровим листком і горошинами перцю. Залийте все гарячою водою, накрийте кришкою й залиште маринуватися, бажано на добу.
Заздалегідь відваріть овочі (і курятину, якщо ви не використовуєте копчену) та дайте їм охолонути. Викладайте салат шарами на тарілці: натерта на тертці картопля, трохи солі, перцю, шар майонезу. Потім викладіть огірок, петрушку, моркву (можна використовувати корейську) зі спеціями й знову додайте майонез.
Наступний шар – курятина, приправлена сіллю, перцем і гірчицею. Зверху викладіть нарізані яйця, приправте спеціями й додайте майонез. З маринаду дістаньте гриби та цибулю, викладіть їх останнім шаром.
Поставте салат у холодильник на 2 години, щоб він настоявся.
Прикрасьте салат листочками петрушки й тонкими слайсами помідора.
Смачного!
Запашний та ароматний: простий рецепт різдвяного калача.