Калач — це традиційний обрядовий хліб, який уже багато поколінь є невід'ємною частиною святкування Різдва. Щоб прикрасити свій стіл цією смачною випічкою, знадобляться прості інгредієнти, трохи зусиль і легкий рецепт. 24 Канал пропонує відтворити алгоритм з ютуб-каналу "Кулінарні витівки".

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Інгредієнти:

– 850 грамів борошна;

– 250 мілілітрів молока + 1 столова ложка;

– 100 грамів вершкового масла;

– 50 мілілітрів олії;

– 4 яйця;

– 50 грамів смальцю;

– 20 грамів свіжих дріжджів;

– 200 грамів цукру + 1,5 столової ложки;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 100 мілілітрів бренді або коньяку;

– цедра з 1 апельсина;

– 100 грамів цукатів;

– 100 грамів родзинок.

Приготування:

Розкришіть дріжджі в глибокій мисці, додайте 1,5 столової ложки цукру та влийте 125 мілілітрів теплого молока. Перемішайте суміш і додайте 3 столові ложки борошна. Знову ретельно перемішайте й залиште опару в теплому місці приблизно на 20 хвилин, щоб вона піднялася.

У цей час в окремій мисці розбийте 3 яйця, додайте сіль і поступово всипайте цукор, збиваючи масу до світлої пухкої консистенції. Додайте ванільний цукор і перемішайте.

Коли опара збільшиться в об’ємі, перекладіть її у велику миску. Додайте яєчну суміш, перемішайте до однорідності. Потім влийте 125 мілілітрів теплого молока, апельсинову цедру, розтоплене масло та теплий смалець (його можна замінити вершковим маслом).

Влийте коньяк і поступово додавайте просіяне борошно, замішуючи тісто протягом 15 хвилин. У процесі замішування додайте олію, щоб тісто стало еластичним.

Накрийте миску з тістом харчовою плівкою та залиште в теплому місці на півтори години для підйому.

Щоб зробити два калачі, поділіть тісто на дві частини. Кожну з них розділіть на три шматки: два однакового розміру й один удвічі менший. Накрийте тісто плівкою та дайте йому відпочити 15 хвилин.

Розкачайте одну з більших частин тіста в тонкий прямокутний пласт завтовшки 2 – 3 міліметри. Змастіть його розтопленим маслом і викладіть уздовж довшого краю начинку. Скрутіть тісто в рулет, защипніть краї. Повторіть ті самі дії з іншою частиною тіста, додавши родзинки як начинку.

Сплетіть між собою обидва рулети з начинкою, сформувавши калач. Перекладіть його на деко, застелене пергаментом. Менший шматок тіста розкачайте у смужку й обгорніть нею калач.