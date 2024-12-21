Вафельні рулетики з желе – це такий знайомий смак, який супроводжує нас упродовж всього життя. Робити їх вкрай легко, а насолода завжди на найвищому рівні. 24 Канал пропонує поностальгувати з рецептом з ТікТок Юлії Сімончук.

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Інгредієнти:

– вафлі квадратні – 4 листи;

– желе – 3 упаковки.

Шоколадний крем:

– крекер шоколадний – 1 упаковка;

– какао – 50 грамів;

– цукор – 200 грамів;

– вода – 500 мілілітрів.

Кокосовий крем:

– кокосова стружка – 100 грамів;

– молоко – 100 мілілітрів;

– цукрова пудра – 100 грамів;

– масло – 300 грамів.

Приготування:

Спочатку готуємо желе. Розведіть желе в 300 мілілітрах гарячої води (менше, ніж вказано на упаковці), щоб воно вийшло більш щільним. Вилийте в підготовлену форму, застелену харчовою плівкою. Попередньо охолодіть новий шар желе, щоб воно не розтопило нижній. Поставте форму в холодильник до повного застигання.

Тепер кокосовий крем. Нагрійте молоко й гарячим залийте кокосову стружку (можна додати трохи більше, наприклад, 120 мілілітрів). Використовуйте якісну кокосову стружку, адже від неї залежить смак рулету

Залиште суміш для набухання й охолодження до кімнатної температури. М’яке масло збийте з цукровою пудрою до пухкої маси, потім додайте запарену стружку та ще раз добре перемішайте або збийте.

Готуємо шоколадний крем. Змішайте цукор і какао-порошок у мисці, поступово додайте воду й розмішуйте до однорідності. Поставте суміш на вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи.

Додайте подрібнений у крихту крекер, перемішайте. Гарячий крем одразу викладайте на вафельні коржі, рівномірно розподіляючи.

На коржі з шоколадним кремом викладіть кокосовий крем. На край коржа покладіть смужку застиглого желе й обережно скрутіть у рулет. Перенесіть у холодильник і залиште на 5 годин або на ніч для стабілізації.