Вафельні рулетики з желе – це такий знайомий смак, який супроводжує нас упродовж всього життя. Робити їх вкрай легко, а насолода завжди на найвищому рівні. 24 Канал пропонує поностальгувати з рецептом з ТікТок Юлії Сімончук.
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Рецепт вафельного рулета з желе
- Час: 1 година
- Порцій: 12
Інгредієнти:
– вафлі квадратні – 4 листи;
– желе – 3 упаковки.
Шоколадний крем:
– крекер шоколадний – 1 упаковка;
– какао – 50 грамів;
– цукор – 200 грамів;
– вода – 500 мілілітрів.
Кокосовий крем:
– кокосова стружка – 100 грамів;
– молоко – 100 мілілітрів;
– цукрова пудра – 100 грамів;
– масло – 300 грамів.
Приготування:
Спочатку готуємо желе. Розведіть желе в 300 мілілітрах гарячої води (менше, ніж вказано на упаковці), щоб воно вийшло більш щільним. Вилийте в підготовлену форму, застелену харчовою плівкою. Попередньо охолодіть новий шар желе, щоб воно не розтопило нижній. Поставте форму в холодильник до повного застигання.
Тепер кокосовий крем. Нагрійте молоко й гарячим залийте кокосову стружку (можна додати трохи більше, наприклад, 120 мілілітрів). Використовуйте якісну кокосову стружку, адже від неї залежить смак рулету
Залиште суміш для набухання й охолодження до кімнатної температури. М’яке масло збийте з цукровою пудрою до пухкої маси, потім додайте запарену стружку та ще раз добре перемішайте або збийте.
Готуємо шоколадний крем. Змішайте цукор і какао-порошок у мисці, поступово додайте воду й розмішуйте до однорідності. Поставте суміш на вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи.
Додайте подрібнений у крихту крекер, перемішайте. Гарячий крем одразу викладайте на вафельні коржі, рівномірно розподіляючи.
На коржі з шоколадним кремом викладіть кокосовий крем. На край коржа покладіть смужку застиглого желе й обережно скрутіть у рулет. Перенесіть у холодильник і залиште на 5 годин або на ніч для стабілізації.
Перед подачею наріжте рулет порційними шматочками.
Смачного!
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