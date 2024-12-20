У цього десерту багато переваг: він простий у виконанні, не потребує унікальних інгредієнтів, а гості не залишають від нього навіть крихточки. 24 Канал пропонує у цьому переконатися, скориставшись рецептом порталу "Господинька".
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Рецепт пляцка "Пташине молоко"
- Час: 1 година
- Порцій: 12
Інгредієнти:
бісквіт:
– 3 яйця;
– 300 грамів цукру;
– 300 мілілітрів сметани або кефіру;
– 300 грамів борошна;
– 30 грамів какао;
– 12 грамів розпушувача;
крем:
– 2 пачки пудингу;
– 300 грамів цукру;
– 800 грамів молока;
– 350 грамів вершкового масла;
– чорний шоколад для прикраси.
Приготування:
- Найперше – бісквіт. Яйця, цукор та сметану збиваємо до однорідності. Додаємо просіяне борошно з розпушувачем, додаємо какао, ще раз добре збиваємо.
- Застеляємо форму для випікання пергаментом, змащуємо, переливаємо тісто та випікаємо бісквіт 25 хвилин при 180 градусах.
- Пудинг, цукор та молоко змішуємо до однорідності.
- Ставимо суміш на водяну баню, постійно помішуємо та варимо до загустіння.
- Потім накриваємо крем харчовою плівкою в контакт та залишаємо охолоджуватися. Після цього додаємо вершкове масло та збиваємо до однорідності.
- Бісквіт розрізаємо на 2 частини, перемащуємо двома шарами крему та прикрашаємо затираємо чорним шоколадом.
Смачного!
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