У цього десерту багато переваг: він простий у виконанні, не потребує унікальних інгредієнтів, а гості не залишають від нього навіть крихточки. 24 Канал пропонує у цьому переконатися, скориставшись рецептом порталу "Господинька".

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Рецепт пляцка "Пташине молоко"

Час: 1 година

1 година Порцій: 12

Інгредієнти:

бісквіт:

– 3 яйця;

– 300 грамів цукру;

– 300 мілілітрів сметани або кефіру;

– 300 грамів борошна;

– 30 грамів какао;

– 12 грамів розпушувача;

крем:

– 2 пачки пудингу;

– 300 грамів цукру;

– 800 грамів молока;

– 350 грамів вершкового масла;

– чорний шоколад для прикраси.

Приготування:

Найперше – бісквіт. Яйця, цукор та сметану збиваємо до однорідності. Додаємо просіяне борошно з розпушувачем, додаємо какао, ще раз добре збиваємо. Застеляємо форму для випікання пергаментом, змащуємо, переливаємо тісто та випікаємо бісквіт 25 хвилин при 180 градусах. Пудинг, цукор та молоко змішуємо до однорідності. Ставимо суміш на водяну баню, постійно помішуємо та варимо до загустіння. Потім накриваємо крем харчовою плівкою в контакт та залишаємо охолоджуватися. Після цього додаємо вершкове масло та збиваємо до однорідності. Бісквіт розрізаємо на 2 частини, перемащуємо двома шарами крему та прикрашаємо затираємо чорним шоколадом.

Смачного!

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