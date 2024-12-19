Ніжність та вишневі нотки – це те, за що цей десерт так полюбився українцям. 24 Канал пропонує відтворити його приготування за знаменитим шефом Володимиром Ярославським, який опублікував рецепт у своєму інстаграмі.

Читайте також "Різдвяний пень": як приготувати пляцок, від якого всі ваші гості будуть шоковані

Інгредієнти:

– 900 грамів вишні без кісточок;

– 70 грамів цукру;

– 50 грамів кукурудзяного крохмалю.

Тісто:

– 200 грамів сметани 20%;

– 200 грамів масла 82,5%;

– 70 грамів цукру;

– 400 грамів борошна;

– 8 грамів розпушувача.

Крем:

– 550 грамів сметани 20%;

– 180 – 200 грамів цукру;

– 350 грамів вершків 35%;

– 70 грамів шоколаду.

Приготування:

Покладіть розморожену вишню в каструлю, додайте цукор і крохмаль. Постійно перемішуйте, доведіть до кипіння й варіть до загущення. Зніміть з вогню та залиште охолоджуватися на балконі або в іншому прохолодному місці.

З’єднайте м’яке масло зі сметаною та цукром. Добре збийте до однорідної консистенції. Додайте просіяне борошно з розпушувачем і швидко замісіть тісто. Покладіть його в холодильник на годину, щоб воно охололо.

Розділіть охолоджене тісто на 5 рівних частин по 170 грамів. Кожен шматок розкачайте на пергаменті, трохи підсипаючи борошно. Орієнтуйтеся на розмір аркуша А4, але зробіть тісто трохи коротшим і ширшим (приблизно 28 на 23 сантиметри). Розріжте кожен пласт на 3 смужки.

Кожну смужку викладіть близько 60 грамів вишневої начинки тонким шаром (товщиною в одну ягоду). Згорніть тісто в трубочки, добре защипуючи краї, щоб начинка не витекла. Покладіть трубочки швом донизу на деко, застелене пергаментом.

Випікайте трубочки в розігрітій до 210 градусів духовці протягом 15 – 16 хвилин. Як тільки тісто почне тріскатися від гарячої начинки, вийміть трубочки. Поки вони ще теплі, злегка стисніть їх руками, щоб надати рівнішої та акуратнішої форми. Дайте повністю охолонути.

Покладіть сметану в миску, додайте цукор і перемішайте. Не збивайте, просто дайте цукру розчинитися (приблизно 10 хвилин). Збийте вершки до стійких піків. У кілька прийомів додайте збиті вершки до сметани, акуратно перемішуючи. Крем має вийти густим і повітряним. За бажанням додайте кілька крапель лимонного соку.

Покладіть трохи крему на дно форми. Викладайте тонші трубочки на нижній шар, кожен шар добре промазуйте кремом. Зверху рясно покрийте весь торт кремом, вирівнюючи поверхню. Перенесіть торт у холодильник або на балкон на ніч для просочення.