Цей торт має ефектний вигляд та смак, тож немає жодних причин, аби не внести його до свого святкового меню. Повірте – гості будуть обговорювати його ще дуже довго, а господині шукатимуть спосіб вас перевершити. 24 Канал рекомендує звернути увагу на рецепт цього пляцка від порталу Smaker.

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Інгредієнти:

Бісквіт:

– 5 яєць;

– 100 грамів пшеничного борошна;

– 20 грамів картопляного борошна;

– 120 грамів цукру;

– 30 грамів какао;

– 1 чайна ложка картопляного борошна;

– дрібка солі.

Начинка:

– 500 грамів вершків 30%;

– 500 грамів сиру маскарпоне;

– 1 стручок ванілі або трохи ванільного екстракту;

– 40 грамів цукрової пудри.

Крем:

– 250 грамів темного шоколаду;

– 250 грамів молочного шоколаду;

– 300 грамів вершків 30%;

– 200 грамів вершкового масла.

Імітація кори дерева:

– 200 грамів молочного шоколаду.

Приготування:

Готуємо бісквіт. Відокремте білки від жовтків. Білки помістіть у глибоку миску, додайте дрібку солі й збийте до стійких піків. Поступово вводьте цукор, продовжуючи збивати до блиску та однорідності. Потім по одному додайте жовтки, збиваючи на мінімальній швидкості.

Окремо просійте пшеничне борошно, картопляне борошно й какао-порошок. Акуратно введіть сухі інгредієнти до яєчної суміші, обережно перемішуючи лопаткою. Тісто перелийте у форму діаметром близько 22 сантиметрів і випікайте при температурі 170 градусів упродовж 30 – 35 хвилин.

Тепер – черга "кори". Розтопіть молочний шоколад на водяній бані. Підготуйте шматок харчової плівки або пергаменту й покладіть зверху зім’яту фольгу. Рівномірно розподіліть розтоплений шоколад по поверхні. Перенесіть у холодильник до повного застигання.

Беремося за крем. З'єднайте охолоджені вершки й сир маскарпоне у чаші міксера. Додайте цукрову пудру й ваніль (насіння зі стручка або екстракт). Збивайте на середній швидкості, поки суміш не перетвориться на густий та пухкий крем. Слідкуйте, щоб не збити занадто сильно, інакше вершки можуть згорнутися.

Збираємо бісквіт. Охолоджений бісквіт розріжте на три однакові коржі. На кожен шар нанесіть рівномірний шар крему, а потім накрийте наступним коржем.​​​​​​

Готуємо шоколадний крем. На водяній бані розтопіть молочний і темний шоколад. Додайте до них вершкове масло й вершки. Прогрівайте, помішуючи, поки крем не стане однорідним і гладким. Залиште трохи крему (1 – 2 столові ложки) для декору зверху.