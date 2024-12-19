Мандаринова настоянка – солодкий напій, який зазвичай подають до кави або чаю. Чим кращі мандарини, тим ароматнішим буде напій. 24 Канал пропонує звернутися до рецепта порталу Beszamel.
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Рецепт мандаринової настоянки
- Час: 20 хвилин + кілька тижнів
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 100 грамів висушеної мандаринової цедри;
– 400 грамів цукру;
– 500 мілілітрів води;
– 1 літр спирту-ректифікату.
Приготування:
Перелийте спирт у скляну ємність та додайте висушену мандаринову цедру.
Щільно закрийте ємність і залиште її в теплому місці на три дні.
Після цього приготуйте сироп, довівши до кипіння воду з цукром на повільному вогні. Коли сироп буде готовий, повільно вливайте в нього проціджений настій спирту, постійно помішуючи суміш.
Перелийте отриманий напій у глечик, щільно закрийте кришкою та залиште настоятися на два тижні.
Після цього процідіть через фільтрувальний папір, розлийте в чисті пляшки та щільно їх закупорте.
Смачного!
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