Мандаринова настоянка – солодкий напій, який зазвичай подають до кави або чаю. Чим кращі мандарини, тим ароматнішим буде напій. 24 Канал пропонує звернутися до рецепта порталу Beszamel.

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Рецепт мандаринової настоянки

Час : 20 хвилин + кілька тижнів

: 20 хвилин + кілька тижнів Порцій: 4

Інгредієнти:

– 100 грамів висушеної мандаринової цедри;

– 400 грамів цукру;

– 500 мілілітрів води;

– 1 літр спирту-ректифікату.

Приготування:

Перелийте спирт у скляну ємність та додайте висушену мандаринову цедру. Щільно закрийте ємність і залиште її в теплому місці на три дні. Після цього приготуйте сироп, довівши до кипіння воду з цукром на повільному вогні. Коли сироп буде готовий, повільно вливайте в нього проціджений настій спирту, постійно помішуючи суміш. Перелийте отриманий напій у глечик, щільно закрийте кришкою та залиште настоятися на два тижні. Після цього процідіть через фільтрувальний папір, розлийте в чисті пляшки та щільно їх закупорте.

Смачного!

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