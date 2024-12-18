Як відомо, і зелений, і чорний чай виготовляються з однієї рослини – Camellia sinensis. Проте різні методи обробки надають їм кардинально відмінні хімічні властивості, що по-різному впливають на організм, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

Цікаво За тиждень цей рецепт шукатимуть всі: готуємо пончики з шоколадною начинкою

Чи можна поєднувати чорний та зелений чай

Хоч обидва чаї походять від однієї рослини, їхні смакові якості та корисні властивості значно різняться. Чорний чай має міцний, терпкий смак, тоді як зелений чай відрізняється ніжністю й легкістю. У випадку їхнього змішування насичений смак чорного чаю перебиває ніжні нотки зеленого.

Хоча обидва напої є корисними, температура заварювання для них різна: для чорного чаю потрібно окріп, а зелений заварюється при нижчих температурах (80 – 85 градусів). Це ускладнює одночасне збереження їхніх корисних речовин під час заварювання.

Затишок і гармонія / Фото Pixabay

Через усе згадане чорний та зелений чай краще не поєднувати. Натомість обидва чудово комбінуються з іншими компонентами. Наприклад, із зеленим чаєм добре поєднуються трав'яні чаї, жовті, білі, а також анчан – чай з синьої орхідеї.

Натомість для чорного чаю краще підійдуть молоко, спеції та сушені фрукти чи ягоди.

Цей пляцок здійме фурор: простий рецепт насолоди до гарячих напоїв.