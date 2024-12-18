Головний козир ябчаника – в ньому немає жодного зайвого елемента. Готувати його вкрай просто, і навіть звичайнісінькі посиденьки перетворяться на витончене чаювання. 24 Канал пропонує відтворити рецепт, яким поділилася Лілія Цвіт на своєму ютуб-каналі.
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Рецепт галицького ябчаника
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 12
Інгредієнти:
– 600 грамів пшеничного борошна;
– 250 грамів вершкового масла (несолоного);
– 18 грамів розпушувача;
– 200 грамів цукру;
– 3 курячі яйця;
– 100 мілілітрів кефіру.
Для начинки:
– 1 кілограм яблук;
– 100 грамів цукру;
– 1 чайна ложка меленої кориці.
Приготування:
Просіяне борошно змішайте з холодним вершковим маслом і перетріть руками до стану дрібної крихти. Додайте розпушувач, цукор, яйця та кефір. Замісіть м’яке, еластичне тісто.
Спочатку перемішайте інгредієнти лопаткою, а потім вимішуйте руками, поки тісто не перестане липнути до пальців.
Розділіть тісто на дві рівні частини, загорніть кожну в харчову плівку та помістіть у холодильник на 30 хвилин.
Яблука почистіть від шкірки та натріть на крупній тертці, видаливши серцевину. Додайте цукор і корицю, добре перемішайте.
Розкачайте першу частину тіста завтовшки приблизно 1 сантиметр на аркуші пергаменту, присипаючи його борошном. Пласт тіста повинен бути трохи більшим за розмір форми для випікання, щоб сформувати бортики.
Перенесіть розкачане тісто у форму разом із пергаментом і акуратно сформуйте бортики. Викладіть яблучну начинку, рівномірно розподіливши її по основі.
Другу частину тіста також розкачайте на пергаменті. Перенесіть її поверх начинки, зніміть пергамент і защипніть краї. Виделкою зробіть кілька проколів на верхньому шарі тіста.
Випікайте пиріг у духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 40 хвилин. Готовий яблучний пиріг наріжте на квадрати та насолоджуйтеся його ароматним смаком!
Смачного!
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