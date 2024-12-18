Головний козир ябчаника – в ньому немає жодного зайвого елемента. Готувати його вкрай просто, і навіть звичайнісінькі посиденьки перетворяться на витончене чаювання. 24 Канал пропонує відтворити рецепт, яким поділилася Лілія Цвіт на своєму ютуб-каналі.

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Інгредієнти:

– 600 грамів пшеничного борошна;

– 250 грамів вершкового масла (несолоного);

– 18 грамів розпушувача;

– 200 грамів цукру;

– 3 курячі яйця;

– 100 мілілітрів кефіру.

Для начинки:

– 1 кілограм яблук;

– 100 грамів цукру;

– 1 чайна ложка меленої кориці.

Приготування:

Просіяне борошно змішайте з холодним вершковим маслом і перетріть руками до стану дрібної крихти. Додайте розпушувач, цукор, яйця та кефір. Замісіть м’яке, еластичне тісто.

Спочатку перемішайте інгредієнти лопаткою, а потім вимішуйте руками, поки тісто не перестане липнути до пальців.

Розділіть тісто на дві рівні частини, загорніть кожну в харчову плівку та помістіть у холодильник на 30 хвилин.

Яблука почистіть від шкірки та натріть на крупній тертці, видаливши серцевину. Додайте цукор і корицю, добре перемішайте.

Розкачайте першу частину тіста завтовшки приблизно 1 сантиметр на аркуші пергаменту, присипаючи його борошном. Пласт тіста повинен бути трохи більшим за розмір форми для випікання, щоб сформувати бортики.

Перенесіть розкачане тісто у форму разом із пергаментом і акуратно сформуйте бортики. Викладіть яблучну начинку, рівномірно розподіливши її по основі.

Другу частину тіста також розкачайте на пергаменті. Перенесіть її поверх начинки, зніміть пергамент і защипніть краї. Виделкою зробіть кілька проколів на верхньому шарі тіста.