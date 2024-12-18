Смачна кутя – це основа різдвяного застілля, а секрети її приготування передаються із покоління у покоління. Одним з популярних додатків до куті є мед, і 24 Канал підкаже, коли краще його додавати у страву.

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Коли додавати мед у кутю

В який би спосіб ви не готували кутю, щодо меду існує єдине універсальне правило: додавати його потрібно наприкінці. В ідеалі, коли страва трішки охолоне.

Різдвяна насолода / Фото "Я – шеф-кухар"

У такий спосіб мед збереже свої корисні властивості, а регулювати смак буде дуже легко. До речі, запам'ятати це правило допоможе народна приказка "Не передати куті меду". Вона підказує, що всьому потрібно знати міру, а найлегше це робити, коли все майже готове.

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