Кожен регіон України має свої особливості приготування куті. Важливо підтримувати ці традиції та наповнювати святкування особливою душею. 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт куті, яким поділився у своєму інстаграм відомий шеф Володимир Ярославський.

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Рецепт святкової куті

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 175 грамів пшениці;
– 50 грамів маку;
– 150 грамів очищених волоських горіхів;
– 75 грамів сушеної лохини;
– 75 грамів сушеної журавлини;
– 100 грамів меду (або до смаку);
– 100 – 150 грамів узвару.

Приготування:

  1. Пшеницю ретельно промийте під проточною водою. Відваріть її на повільному вогні у великій кількості води приблизно 45 хвилин. Зерно повинно стати м'яким, але злегка пружним усередині – саме так мені подобається.

  2. Готову пшеницю відкиньте на сито, щоб стекла зайва вода.

  3. Сухий мак перетріть у ступці. Додайте близько 100 грамів води й поставте на повільний вогонь. Доведіть до кипіння та варіть 10 – 15 хвилин.

  4. Колись у бабусі я розтирав мак у глиняній макітрі за допомогою дерев'яної ступки, додаючи трохи рідини, поки не з'являлося ніжне макове молочко.

  5. Якщо немає ступки або хочете пришвидшити процес, скористайтеся блендером. Однак у такому випадку мак потрібно попередньо проварити, а вже після цього подрібнити.

  6. Сушену лохину та журавлину залийте окропом на 30 секунд, а потім відкиньте на сито.

  7. Волоські горіхи підсмажте в духовці до золотистого кольору – так вони стануть ароматнішими. Після цього очистіть їх від шкірки.

  8. У великій мисці з’єднайте відварену пшеницю, підсмажені горіхи, макову пасту, ошпарені лохину та журавлину. Додайте мед на свій смак і влийте трохи узвару, щоб страва вийшла соковитою та запашною.

Смачного!

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