Кожен регіон України має свої особливості приготування куті. Важливо підтримувати ці традиції та наповнювати святкування особливою душею. 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт куті, яким поділився у своєму інстаграм відомий шеф Володимир Ярославський.

Цікаво З ним стіл буде просто казковим: рецепт відомого салату з маринованими грибами на свято

Інгредієнти:

– 175 грамів пшениці;

– 50 грамів маку;

– 150 грамів очищених волоських горіхів;

– 75 грамів сушеної лохини;

– 75 грамів сушеної журавлини;

– 100 грамів меду (або до смаку);

– 100 – 150 грамів узвару.

Приготування:

Пшеницю ретельно промийте під проточною водою. Відваріть її на повільному вогні у великій кількості води приблизно 45 хвилин. Зерно повинно стати м'яким, але злегка пружним усередині – саме так мені подобається.

Готову пшеницю відкиньте на сито, щоб стекла зайва вода.

Сухий мак перетріть у ступці. Додайте близько 100 грамів води й поставте на повільний вогонь. Доведіть до кипіння та варіть 10 – 15 хвилин.

Колись у бабусі я розтирав мак у глиняній макітрі за допомогою дерев'яної ступки, додаючи трохи рідини, поки не з'являлося ніжне макове молочко.

Якщо немає ступки або хочете пришвидшити процес, скористайтеся блендером. Однак у такому випадку мак потрібно попередньо проварити, а вже після цього подрібнити.

Сушену лохину та журавлину залийте окропом на 30 секунд, а потім відкиньте на сито.

Волоські горіхи підсмажте в духовці до золотистого кольору – так вони стануть ароматнішими. Після цього очистіть їх від шкірки.