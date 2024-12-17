Кожен регіон України має свої особливості приготування куті. Важливо підтримувати ці традиції та наповнювати святкування особливою душею. 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт куті, яким поділився у своєму інстаграм відомий шеф Володимир Ярославський.
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Рецепт святкової куті
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 175 грамів пшениці;
– 50 грамів маку;
– 150 грамів очищених волоських горіхів;
– 75 грамів сушеної лохини;
– 75 грамів сушеної журавлини;
– 100 грамів меду (або до смаку);
– 100 – 150 грамів узвару.
Приготування:
Пшеницю ретельно промийте під проточною водою. Відваріть її на повільному вогні у великій кількості води приблизно 45 хвилин. Зерно повинно стати м'яким, але злегка пружним усередині – саме так мені подобається.
Готову пшеницю відкиньте на сито, щоб стекла зайва вода.
Сухий мак перетріть у ступці. Додайте близько 100 грамів води й поставте на повільний вогонь. Доведіть до кипіння та варіть 10 – 15 хвилин.
Колись у бабусі я розтирав мак у глиняній макітрі за допомогою дерев'яної ступки, додаючи трохи рідини, поки не з'являлося ніжне макове молочко.
Якщо немає ступки або хочете пришвидшити процес, скористайтеся блендером. Однак у такому випадку мак потрібно попередньо проварити, а вже після цього подрібнити.
Сушену лохину та журавлину залийте окропом на 30 секунд, а потім відкиньте на сито.
Волоські горіхи підсмажте в духовці до золотистого кольору – так вони стануть ароматнішими. Після цього очистіть їх від шкірки.
У великій мисці з’єднайте відварену пшеницю, підсмажені горіхи, макову пасту, ошпарені лохину та журавлину. Додайте мед на свій смак і влийте трохи узвару, щоб страва вийшла соковитою та запашною.
Смачного!
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