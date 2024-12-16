Усі, хто пробують цей салат вперше, гаряче переконують, що поєднання інгредієнтів у ньому максимально довершене. 24 Канал рекомендує скористатися рецептом, яким поділився портал Fajne gotowanie.

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Рецепт салату з маринованими грибами

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 200 грамів маринованих грибів;
– 3 солоних огірки;
– 3 картоплини;
– 1 червона цибулина;
– 3 столові ложки гірчиці;
– 125 грамів майонезу.

Приготування:

  1. Зваріть яйця на круто у підсоленій воді.
  2. Картоплю почистіть та відваріть до готовності.
  3. Солоні огірки наріжте дрібними кубиками, а цибулю – тонкими кільцями.
  4. З’єднайте нарізані овочі з порізаною вареною картоплею та яйцями.
  5. Потім додайте мариновані гриби.
  6. Заправте салат майонезом та гірчицею, приправте до смаку.
  7. Ретельно все перемішайте до однорідності.

Смачного!

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