Усі, хто пробують цей салат вперше, гаряче переконують, що поєднання інгредієнтів у ньому максимально довершене. 24 Канал рекомендує скористатися рецептом, яким поділився портал Fajne gotowanie.
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Рецепт салату з маринованими грибами
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 200 грамів маринованих грибів;
– 3 солоних огірки;
– 3 картоплини;
– 1 червона цибулина;
– 3 столові ложки гірчиці;
– 125 грамів майонезу.
Приготування:
- Зваріть яйця на круто у підсоленій воді.
- Картоплю почистіть та відваріть до готовності.
- Солоні огірки наріжте дрібними кубиками, а цибулю – тонкими кільцями.
- З’єднайте нарізані овочі з порізаною вареною картоплею та яйцями.
- Потім додайте мариновані гриби.
- Заправте салат майонезом та гірчицею, приправте до смаку.
- Ретельно все перемішайте до однорідності.
Смачного!
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