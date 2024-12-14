Цей Олів'є точно приверне увагу ваших гостей. Він здивує їх новим поєднанням смаків, і є ймовірність, що вони не повернуться до інших страв, поки він не зникне зі столу. Як приготувати царський Олів'є розповідає 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Рецепт царського Олів'є

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Інгредієнти:

– 2 картоплини;

– 2 солоні огірки;

– 2 моркви;

– 300 грамів грибів;

– 300 грамів яловичого язика;

– 2 свіжих огірки;

– 4 курячі яйця;

– 100 грамів консервованого горошку;

– майонез;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Картоплю та моркву відварити до готовності. Яловичий язик і яйця також зварити, після чого всі продукти охолодити. Нарізати їх дрібними кубиками. Огірки, як солоні, так і свіжі, порізати таким самим способом. Гриби підсмажити на олії до золотистої скоринки. У великій мисці змішати підготовлені інгредієнти та додати консервований горошок. Заправити все майонезом, приправити чорним меленим перцем і ретельно перемішати. Подаємо до столу в улюбленій салатниці.

Смачного!

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