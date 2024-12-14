Цей Олів'є точно приверне увагу ваших гостей. Він здивує їх новим поєднанням смаків, і є ймовірність, що вони не повернуться до інших страв, поки він не зникне зі столу. Як приготувати царський Олів'є розповідає 24 Канал з посиланням на УНІАН.
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Рецепт царського Олів'є
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Інгредієнти:
– 2 картоплини;
– 2 солоні огірки;
– 2 моркви;
– 300 грамів грибів;
– 300 грамів яловичого язика;
– 2 свіжих огірки;
– 4 курячі яйця;
– 100 грамів консервованого горошку;
– майонез;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Картоплю та моркву відварити до готовності.
- Яловичий язик і яйця також зварити, після чого всі продукти охолодити.
- Нарізати їх дрібними кубиками.
- Огірки, як солоні, так і свіжі, порізати таким самим способом.
- Гриби підсмажити на олії до золотистої скоринки. У великій мисці змішати підготовлені інгредієнти та додати консервований горошок.
- Заправити все майонезом, приправити чорним меленим перцем і ретельно перемішати.
- Подаємо до столу в улюбленій салатниці.
Смачного!
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