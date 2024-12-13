Соковите м'ясо, ароматні трави й запечені яблука створюють неповторне поєднання. Як її приготувати розповідає 24 Канал з посиланням на Kwestia smaku.

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Запечена качка

Час: 2 години

2 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 качка (близько 2 кілограмів);

– 1 столова ложка сушеного розмарину або естрагону;

– 1 столова ложка сушеного майорану;

– сіль – до смаку;

– перець – до смаку;

– 1 столова ложка вершкового масла.

Додатково:

– 3 яблука;

– 1 баночка готової журавлини;

– 2 – 3 столові ложки малинового соку, сиропу або малинового варення.

Приготування:

Натріть качку сіллю, перцем і сушеними травами, а потім змастіть розтопленим маслом. За бажанням можна покласти всередину одне яблуко, розрізане на четвертинки та очищене від насіння. Качку можна запікати одразу або залишити в холодильнику на 2 – 3 години, а ще краще – до 24 годин. Перед запіканням обов’язково доведіть качку до кімнатної температури. Розігрійте духовку до 230 градусів. Помістіть качку спинкою догори у жаростійкий горщик або форму для запікання. Поставте її у попередньо розігріту духовку без кришки та запікайте протягом 30 хвилин. Потім накрийте кришкою, зменшіть температуру до 180 градусів і продовжуйте запікати ще 2 години. У середині процесу переверніть качку. За пів години до завершення запікання додайте до духовки видовбані яблука. Всередину яблук покладіть по чайній ложці малинового варення або щіпку кориці. Вийміть качку з каструлі, розділіть її на порції та, за бажанням, полийте розтопленим жиром. Збережіть качиний жир – він чудово підходить для смаження картоплі або приготування конфі й намазок зі смаженого м’яса. Подавайте качку з журавлиною, змішаною з малиновим варенням або соком.

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