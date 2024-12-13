Соковите м'ясо, ароматні трави й запечені яблука створюють неповторне поєднання. Як її приготувати розповідає 24 Канал з посиланням на Kwestia smaku.

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Запечена качка

  • Час: 2 години
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 качка (близько 2 кілограмів);
– 1 столова ложка сушеного розмарину або естрагону;
– 1 столова ложка сушеного майорану;
– сіль – до смаку;
– перець – до смаку;
– 1 столова ложка вершкового масла.
Додатково:
– 3 яблука;
– 1 баночка готової журавлини;
– 2 – 3 столові ложки малинового соку, сиропу або малинового варення.

Приготування:

  1. Натріть качку сіллю, перцем і сушеними травами, а потім змастіть розтопленим маслом.
  2. За бажанням можна покласти всередину одне яблуко, розрізане на четвертинки та очищене від насіння.
  3. Качку можна запікати одразу або залишити в холодильнику на 2 – 3 години, а ще краще – до 24 годин.
  4. Перед запіканням обов’язково доведіть качку до кімнатної температури.
  5. Розігрійте духовку до 230 градусів.
  6. Помістіть качку спинкою догори у жаростійкий горщик або форму для запікання.
  7. Поставте її у попередньо розігріту духовку без кришки та запікайте протягом 30 хвилин.
  8. Потім накрийте кришкою, зменшіть температуру до 180 градусів і продовжуйте запікати ще 2 години. У середині процесу переверніть качку.
  9. За пів години до завершення запікання додайте до духовки видовбані яблука.
  10. Всередину яблук покладіть по чайній ложці малинового варення або щіпку кориці.
  11. Вийміть качку з каструлі, розділіть її на порції та, за бажанням, полийте розтопленим жиром.
  12. Збережіть качиний жир – він чудово підходить для смаження картоплі або приготування конфі й намазок зі смаженого м’яса.
  13. Подавайте качку з журавлиною, змішаною з малиновим варенням або соком.

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