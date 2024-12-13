Соковите м'ясо, ароматні трави й запечені яблука створюють неповторне поєднання. Як її приготувати розповідає 24 Канал з посиланням на Kwestia smaku.
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Запечена качка
- Час: 2 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 качка (близько 2 кілограмів);
– 1 столова ложка сушеного розмарину або естрагону;
– 1 столова ложка сушеного майорану;
– сіль – до смаку;
– перець – до смаку;
– 1 столова ложка вершкового масла.
Додатково:
– 3 яблука;
– 1 баночка готової журавлини;
– 2 – 3 столові ложки малинового соку, сиропу або малинового варення.
Приготування:
- Натріть качку сіллю, перцем і сушеними травами, а потім змастіть розтопленим маслом.
- За бажанням можна покласти всередину одне яблуко, розрізане на четвертинки та очищене від насіння.
- Качку можна запікати одразу або залишити в холодильнику на 2 – 3 години, а ще краще – до 24 годин.
- Перед запіканням обов’язково доведіть качку до кімнатної температури.
- Розігрійте духовку до 230 градусів.
- Помістіть качку спинкою догори у жаростійкий горщик або форму для запікання.
- Поставте її у попередньо розігріту духовку без кришки та запікайте протягом 30 хвилин.
- Потім накрийте кришкою, зменшіть температуру до 180 градусів і продовжуйте запікати ще 2 години. У середині процесу переверніть качку.
- За пів години до завершення запікання додайте до духовки видовбані яблука.
- Всередину яблук покладіть по чайній ложці малинового варення або щіпку кориці.
- Вийміть качку з каструлі, розділіть її на порції та, за бажанням, полийте розтопленим жиром.
- Збережіть качиний жир – він чудово підходить для смаження картоплі або приготування конфі й намазок зі смаженого м’яса.
- Подавайте качку з журавлиною, змішаною з малиновим варенням або соком.
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