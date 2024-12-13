Запечений у духовці шашлик – ідеальна страва. Не потрібно розводити багаття чи чекати теплої погоди. Все, що вам знадобиться – це кілька простих інгредієнтів і трішки часу. Як його приготувати розповідає 24 Канал з посиланням на Przyslij przepis.

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Шашлик у духовці

Час: 1,5 години

1,5 години Порцій: 3

Інгредієнти:

– 600 грамів свинячої лопатки;

– 6 дрібних цибулин.

Маринад:

– 5 столових ложок олії;

– 2 чайні ложки паприки;

– 1 чайна ложка гострого перцю;

– 2 зубчики часнику;

– 2 столові ложки кетчупу;

– 2 чайні ложки гірчиці;

– 1 чайна ложка солі;

– щіпка перцю – до смаку.

Приготування:

Наріжте лопатку невеликими кубиками. Цибулю очистьте та наріжте кільцями. Приготуйте маринад: пропустіть часник через прес і змішайте його з іншими інгредієнтами. Додайте маринад до нарізаної лопатки й ретельно перемішайте. Нанизуйте на шампури шматочки м’яса та кільця цибулі по черзі, поки всі інгредієнти не закінчаться. Помістіть шпажки в пакет для запікання та щільно зав’яжіть його. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 1,5 години. За 15 хвилин до завершення запікання розріжте пакет і ввімкніть режим конвекції, щоб шашлик підрум’янився.

Смачного!

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