Запечений у духовці шашлик – ідеальна страва. Не потрібно розводити багаття чи чекати теплої погоди. Все, що вам знадобиться – це кілька простих інгредієнтів і трішки часу. Як його приготувати розповідає 24 Канал з посиланням на Przyslij przepis.
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Шашлик у духовці
- Час: 1,5 години
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 600 грамів свинячої лопатки;
– 6 дрібних цибулин.
Маринад:
– 5 столових ложок олії;
– 2 чайні ложки паприки;
– 1 чайна ложка гострого перцю;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки кетчупу;
– 2 чайні ложки гірчиці;
– 1 чайна ложка солі;
– щіпка перцю – до смаку.
Приготування:
- Наріжте лопатку невеликими кубиками.
- Цибулю очистьте та наріжте кільцями.
- Приготуйте маринад: пропустіть часник через прес і змішайте його з іншими інгредієнтами.
- Додайте маринад до нарізаної лопатки й ретельно перемішайте.
- Нанизуйте на шампури шматочки м’яса та кільця цибулі по черзі, поки всі інгредієнти не закінчаться.
- Помістіть шпажки в пакет для запікання та щільно зав’яжіть його. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 1,5 години.
- За 15 хвилин до завершення запікання розріжте пакет і ввімкніть режим конвекції, щоб шашлик підрум’янився.
Смачного!
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