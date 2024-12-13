Цей торт дарує прекрасне поєднання безе, крему та горіхів. 24 Канал пропонує зберегти рецепт порталу "Апостроф" та скористатися ним на свята.

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Інгредієнти:

Для коржів:

– 100 – 115 грамів яєчного білка (з трьох яєць);

– 150 грамів цукру;

– 18–20 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 40 грамів ліщини.

Для крему:

– 2 – 3 яєчні жовтки;

– 15 грамів швидкорозчинного желатину;

– 50 грамів води + 10 – 15 грамів для желатину;

– 70 грамів цукру;

– 150 грамів вершкового масла;

– 50 грамів вареного згущеного молока;

– 200 грамів вершків 33%;

Для оздоблення:

– 50 грамів подрібненого мигдалю;

– 1 столова ложка какао;

– трафарет із будь-яким зображенням.

Приготування:

Розігрійте духовку до 120 градусів.

Підготуйте деко для випікання: застеліть його пергаментним папером, намалюйте олівцем контури трьох кругів діаметром 16 сантиметрів. Окремо виріжте з пергаменту три стрічки шириною приблизно 5 сантиметрів і довжиною 57 сантиметрів.

Подрібніть ліщину: обсмажені горіхи складіть у пакет і подрібніть качалкою або кухонним молотком.

Переходьте до приготування коржів. Збийте яєчні білки на високій швидкості до утворення щільної піни. Потім поступово всипте цукор, продовжуючи збивати, доки він повністю не розчиниться.

Додайте кукурудзяний або картопляний крохмаль і подрібнені горіхи. Акуратно перемішайте масу за допомогою лопатки або на низькій швидкості міксера.

Розділіть підготовлену меренгу на три рівні частини. Викладіть її на заздалегідь намічені круги на пергаменті, розрівняйте верхівки коржів і обгорніть боки смужками з пергаменту. Випікайте за температури 120 градусів протягом 2 годин 45 хвилин, стежачи, щоб температура залишалася стабільною.

Після випікання залиште коржі у вимкненій духовці до повного охолодження. Потім зніміть пергамент і акуратно вирівняйте бокові сторони коржів.

Для крему збийте жовтки та відкладіть убік. Залийте желатин 50 грамами води кімнатної температури й залиште набухати на 10 – 15 хвилин. До набухлого желатину додайте цукор і 15 грамів води. Підігрійте суміш, поки желатин і цукор повністю не розчиняться, але не доводьте до кипіння.

Повільно влийте гарячу желейну масу в жовтки, одночасно збиваючи до отримання пишної маси. Залиште остигати.

В окремій мисці збийте м’яке вершкове масло разом із вареним згущеним молоком до кремоподібної консистенції. Окремо збийте вершки до повітряної текстури. З'єднайте кремові маси: спочатку змішайте масляну частину з вершковою, а потім поступово додайте жовткову масу, збиваючи на низькій швидкості.

Збирайте торт: на пергамент викладіть невелику кількість крему, зверху покладіть перший корж. Повторіть шари, змащуючи кремом кожен корж. Залишками крему покрийте боки торта та вирівняйте їх за допомогою шпателя.