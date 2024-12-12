Завдяки цьому рецепту бісквіт виходить повітряним і ароматним, а крем додає йому особливої легкості. Як прикрасити свято цим десертом розповідає 24 Канал з посиланням на Smaker.

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Торт "Естерхазі"

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
Безе:
– 8 великих яєчних білків;
– 350 грамів дрібного цукру;
– 250 грамів меленого мигдалю;
– 2 столові ложки картопляного борошна;
– дрібка цукру.
Масляний крем:
– 600 мілілітрів молока;
– 6 яєчних жовтків;
– 250 грамів вершкового масла;
– 100 грамів цукру;
– 30 грамів додаткового цукру;
– 30 грамів пшеничного борошна;
– 30 грамів картопляного борошна;
– 30 мілілітрів темного рому або коньяку;
– насіння з 1 стручка ванілі.
Глазур:
– 200 грамів цукрової пудри;
– 1 яєчний білок;
– 5 грамів лимонного соку;
– 10 грамів какао.

Приготування:

  1. Три плоскі дека застеліть папером для випікання. Намалюйте на папері 5 кіл діаметром приблизно 23 сантиметри. Можна також спекти безе у формі для кексу відповідного розміру.
  2. У чаші міксера збийте білки з дрібкою солі до міцної піни, а в кінці поступово додавайте по ложці цукор, продовжуючи збивати. Повинна вийти густа, блискуча маса безе. Додайте просіяне картопляне борошно та акуратно перемішайте лопаткою з меленим мигдалем.
  3. Викладіть суміш на підготовлені дека та розподіліть на 5 коржів. Випікайте їх у конвекційній духовці 25 – 30 хвилин при температурі 170 – 180 градусів. Верх коржів має бути плоским, хрустким і золотисто-коричневим. Дістаньте їх з духовки та дайте охолонути.
  4. У каструлі закип’ятіть 500 мілілітрів молока з ваніліном і цукром. В іншій мисці змішайте 100 мілілітрів молока, яєчні жовтки та обидва види борошна. Додайте суміш до киплячого молока та варіть, як пудинг, постійно помішуючи.
  5. Готову масу накрийте фольгою так, щоб вона торкалася поверхні пудингу, і залиште охолоджуватися.
  6. Помістіть вершкове масло в чашу міксера, додайте цукор і збийте до легкої та пишної маси. Поступово додайте охолоджену пудингову масу, по одній ложці за раз, перемішуючи після кожного додавання.
  7. На завершення додайте ром і перемішайте. Готовий крем розділіть на 5 рівних частин.
  8. Для королівської глазурі розітріть яєчний білок з просіяною цукровою пудрою та лимонним соком до утворення густої глазурі. Відкладіть 2 столові ложки глазурі, а до решти додайте какао та добре перемішайте.
  9. Охолоджені коржі викладіть у високу форму для кексів, чергуючи їх з ванільним кремом.
  10. Поставте торт у холодильник на 2 – 4 години, щоб крем застиг. Після цього зніміть бортики форми, змастіть боки торта останньою частиною крему та посипте меленими горіхами.
  11. Верх торта покрийте білою глазур’ю, розрівняйте її.
  12. Какао-глазур помістіть у кондитерський мішок з тонким кінчиком і швидко нанесіть спіральний візерунок на білу глазур.
  13. За допомогою зубочистки перетягніть візерунок з одного боку на інший, щоб створити характерний малюнок.
  14. Поставте торт у холодильник на деякий час, щоб він добре охолодився та просочився.

Смачного!

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