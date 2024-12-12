Завдяки цьому рецепту бісквіт виходить повітряним і ароматним, а крем додає йому особливої легкості. Як прикрасити свято цим десертом розповідає 24 Канал з посиланням на Smaker.
До теми Неймовірний торт "Шоколадний лимон": ідеальне поєднання для новорічного меню
Торт "Естерхазі"
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
Безе:
– 8 великих яєчних білків;
– 350 грамів дрібного цукру;
– 250 грамів меленого мигдалю;
– 2 столові ложки картопляного борошна;
– дрібка цукру.
Масляний крем:
– 600 мілілітрів молока;
– 6 яєчних жовтків;
– 250 грамів вершкового масла;
– 100 грамів цукру;
– 30 грамів додаткового цукру;
– 30 грамів пшеничного борошна;
– 30 грамів картопляного борошна;
– 30 мілілітрів темного рому або коньяку;
– насіння з 1 стручка ванілі.
Глазур:
– 200 грамів цукрової пудри;
– 1 яєчний білок;
– 5 грамів лимонного соку;
– 10 грамів какао.
Приготування:
- Три плоскі дека застеліть папером для випікання. Намалюйте на папері 5 кіл діаметром приблизно 23 сантиметри. Можна також спекти безе у формі для кексу відповідного розміру.
- У чаші міксера збийте білки з дрібкою солі до міцної піни, а в кінці поступово додавайте по ложці цукор, продовжуючи збивати. Повинна вийти густа, блискуча маса безе. Додайте просіяне картопляне борошно та акуратно перемішайте лопаткою з меленим мигдалем.
- Викладіть суміш на підготовлені дека та розподіліть на 5 коржів. Випікайте їх у конвекційній духовці 25 – 30 хвилин при температурі 170 – 180 градусів. Верх коржів має бути плоским, хрустким і золотисто-коричневим. Дістаньте їх з духовки та дайте охолонути.
- У каструлі закип’ятіть 500 мілілітрів молока з ваніліном і цукром. В іншій мисці змішайте 100 мілілітрів молока, яєчні жовтки та обидва види борошна. Додайте суміш до киплячого молока та варіть, як пудинг, постійно помішуючи.
- Готову масу накрийте фольгою так, щоб вона торкалася поверхні пудингу, і залиште охолоджуватися.
- Помістіть вершкове масло в чашу міксера, додайте цукор і збийте до легкої та пишної маси. Поступово додайте охолоджену пудингову масу, по одній ложці за раз, перемішуючи після кожного додавання.
- На завершення додайте ром і перемішайте. Готовий крем розділіть на 5 рівних частин.
- Для королівської глазурі розітріть яєчний білок з просіяною цукровою пудрою та лимонним соком до утворення густої глазурі. Відкладіть 2 столові ложки глазурі, а до решти додайте какао та добре перемішайте.
- Охолоджені коржі викладіть у високу форму для кексів, чергуючи їх з ванільним кремом.
- Поставте торт у холодильник на 2 – 4 години, щоб крем застиг. Після цього зніміть бортики форми, змастіть боки торта останньою частиною крему та посипте меленими горіхами.
- Верх торта покрийте білою глазур’ю, розрівняйте її.
- Какао-глазур помістіть у кондитерський мішок з тонким кінчиком і швидко нанесіть спіральний візерунок на білу глазур.
- За допомогою зубочистки перетягніть візерунок з одного боку на інший, щоб створити характерний малюнок.
- Поставте торт у холодильник на деякий час, щоб він добре охолодився та просочився.
Смачного!
Обов'язково спробуйте: приготуйте страви з фільму "Сам удома".