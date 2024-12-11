У цій різдвяній класиці 1990 року сім’я Маккалістерів вирушає у відпустку до Парижа, забуваючи вдома молодшого Кевіна. Хлопчик не лише веселиться на самоті у великому будинку, а й захищає його від грабіжників, розповідає 24 Канал. Окрім пригод, Кевін насолоджується своєю свободою – їсть піцу, морозиво та макарони з сиром досхочу.
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Сирна піца
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Кевін та його улюблена страва / Скрін з відео
Інгредієнти:
Тісто:
– 25 грамів свіжих дріжджів;
– 1 чайна ложка цукру;
– пів склянки теплого молока;
– 400 грамів борошна (бажано італійського для піци);
– 80 грамів розтопленого вершкового масла;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– дрібка солі;
– дрібка перцю;
– дрібка орегано.
Начинка:
– 2 столові ложки томатної пасти;
– щіпка спецій для піци;
– 200 грамів тертої моцарели;
– 50 грамів тертого сиру Гауда;
– 50 грамів тертого пармезану;
– 100 грамів шинки;
– пів банки зелених оливок;
– 100 грамів грибів;
– пів червоного перцю;
– пів банки консервованої кукурудзи.
Приготування:
- Розкришіть дріжджі в чашку, додайте тепле (але не гаряче!) молоко та чайну ложку цукру. Перемішайте ложкою й залиште на 10 хвилин, щоб дріжджі почали підніматися. Насипте просіяне борошно у велику миску, додайте закваску та всі інші інгредієнти.
- Замісіть однорідне тісто та залиште його у теплому місці мінімум на 40 хвилин. За цей час тісто повинно помітно збільшитися в об'ємі.
- Якщо використовуєте велику форму для випікання, приготуйте одну велику піцу. Якщо форма менша, розділіть тісто на дві частини. Розподіліть тісто у формі, змастіть його томатним пюре, додайте спеції та улюблені додатки.
- Випікайте піцу в розігрітій до 220 градусів духовці протягом 13 – 15 хвилин.
Макарони з сиром
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Неймовірна страва / Скрін з відео
Інгредієнти:
– 250 грамів макаронів;
– 150 грамів твердого сиру;
– 2 столові ложки вершкового масла;
– сіль – до смаку;
– чорний перець – за бажанням.
Приготування:
- Відваріть макарони у підсоленій воді до готовності. Злийте воду, залишивши трохи рідини для соусу. Додайте до гарячих макаронів вершкове масло та перемішайте.
- Натріть сир на тертці й висипте до макаронів.
- Перемішайте страву, щоб сир повністю розтанув. За бажанням додайте чорний перець для аромату.
- Подавайте макарони з сиром гарячими.
Домашнє морозиво
Це так смачно / Скрін з відео
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 банан;
– 100 грамів молока 2,5%;
– 40 грамів цукрової пудри;
– 8 грамів ванільного цукру.
Приготування:
- З'єднайте банан, молоко, цукрову пудру та ванільний цукор за допомогою блендера.
- Розлийте суміш у форми для ескімо. Накрийте та рівно поставте у морозильну камеру. Залиште принаймні на 4 години.
- Після цього дістаньте морозиво з форми та подавайте. Якщо воно дістається погано, занурте форму у гарячу воду на кілька секунд, вона розморозить верхній шар морозива.
Смачного!
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