У цій різдвяній класиці 1990 року сім’я Маккалістерів вирушає у відпустку до Парижа, забуваючи вдома молодшого Кевіна. Хлопчик не лише веселиться на самоті у великому будинку, а й захищає його від грабіжників, розповідає 24 Канал. Окрім пригод, Кевін насолоджується своєю свободою – їсть піцу, морозиво та макарони з сиром досхочу.

Не пропустіть Не десерт, а витвір мистецтва: відеорецепт пляцка "Червоний оксамит" на Новий рік

Сирна піца

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Кевін та його улюблена страва / Скрін з відео

Інгредієнти:

Тісто:

– 25 грамів свіжих дріжджів;

– 1 чайна ложка цукру;

– пів склянки теплого молока;

– 400 грамів борошна (бажано італійського для піци);

– 80 грамів розтопленого вершкового масла;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– дрібка солі;

– дрібка перцю;

– дрібка орегано.

Начинка:

– 2 столові ложки томатної пасти;

– щіпка спецій для піци;

– 200 грамів тертої моцарели;

– 50 грамів тертого сиру Гауда;

– 50 грамів тертого пармезану;

– 100 грамів шинки;

– пів банки зелених оливок;

– 100 грамів грибів;

– пів червоного перцю;

– пів банки консервованої кукурудзи.

Приготування:

Розкришіть дріжджі в чашку, додайте тепле (але не гаряче!) молоко та чайну ложку цукру. Перемішайте ложкою й залиште на 10 хвилин, щоб дріжджі почали підніматися. Насипте просіяне борошно у велику миску, додайте закваску та всі інші інгредієнти. Замісіть однорідне тісто та залиште його у теплому місці мінімум на 40 хвилин. За цей час тісто повинно помітно збільшитися в об'ємі. Якщо використовуєте велику форму для випікання, приготуйте одну велику піцу. Якщо форма менша, розділіть тісто на дві частини. Розподіліть тісто у формі, змастіть його томатним пюре, додайте спеції та улюблені додатки. Випікайте піцу в розігрітій до 220 градусів духовці протягом 13 – 15 хвилин.

Макарони з сиром

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Неймовірна страва / Скрін з відео

Інгредієнти:

– 250 грамів макаронів;

– 150 грамів твердого сиру;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– сіль – до смаку;

– чорний перець – за бажанням.

Приготування:

Відваріть макарони у підсоленій воді до готовності. Злийте воду, залишивши трохи рідини для соусу. Додайте до гарячих макаронів вершкове масло та перемішайте. Натріть сир на тертці й висипте до макаронів. Перемішайте страву, щоб сир повністю розтанув. За бажанням додайте чорний перець для аромату. Подавайте макарони з сиром гарячими.

Домашнє морозиво

Це так смачно / Скрін з відео

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 банан;

– 100 грамів молока 2,5%;

– 40 грамів цукрової пудри;

– 8 грамів ванільного цукру.

Приготування:

З'єднайте банан, молоко, цукрову пудру та ванільний цукор за допомогою блендера. Розлийте суміш у форми для ескімо. Накрийте та рівно поставте у морозильну камеру. Залиште принаймні на 4 години. Після цього дістаньте морозиво з форми та подавайте. Якщо воно дістається погано, занурте форму у гарячу воду на кілька секунд, вона розморозить верхній шар морозива.

Смачного!

Особливий інгредієнт: які страви приготувати з мандаринами.