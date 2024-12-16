У приготуванні класичних котлеток немає нічого складного. Увесь секрет – в рецептах, які гарантують їхню соковитість. Якщо ваша мета полягає саме у цьому, 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу Kwestia smaku.
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Рецепт соковитих котлет
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 маленька хлібина;
– молоко або вода для замочування булочки;
– 500 грамів фаршу (свиняча шинка, теляча або індича ніжка);
– 1 натерта середня цибулина;
– 1 яйце;
– 1 чайна ложка солі;
– 1/2 чайної ложки чорного меленого перцю;
– приблизно 1/4 склянки холодної води;
– панірувальні сухарі для обвалювання.
Приготування:
- Хліб залийте молоком або водою та залиште на 10 – 15 хвилин, щоб він добре розм'як.
- У велику миску викладіть фарш, натерту цибулю, яйце, сіль, перець і віджатий хліб. Ретельно все перемішайте.
- Поступово вливайте холодну воду під час вимішування м’яса. Продовжуйте вимішувати, поки суміш не вбере рідину й не почне трохи липнути до рук. Чим довше ви будете місити, тим ніжнішими та смачнішими вийдуть котлети. М’ясна маса буде м’якою та пухкою, завдяки чому готові котлети будуть ніжними, а не жорсткими чи надто щільними.
- З м’ясної маси сформуйте довгасті котлети, обваляйте їх у панірувальних сухарях і викладіть на розігріту сковорідку з олією. Обсмажте з обох боків до рум’яної скоринки.
- Готові котлети перекладіть у жаростійкий посуд або каструлю без кришки й помістіть у розігріту до 150 градусів духовку на 15 хвилин. Завдяки цьому котлети пропечуться зсередини й залишаться надзвичайно м’якими без тривалого смаження.
Смачного!
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