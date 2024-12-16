У приготуванні класичних котлеток немає нічого складного. Увесь секрет – в рецептах, які гарантують їхню соковитість. Якщо ваша мета полягає саме у цьому, 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу Kwestia smaku.

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Рецепт соковитих котлет

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 маленька хлібина;

– молоко або вода для замочування булочки;

– 500 грамів фаршу (свиняча шинка, теляча або індича ніжка);

– 1 натерта середня цибулина;

– 1 яйце;

– 1 чайна ложка солі;

– 1/2 чайної ложки чорного меленого перцю;

– приблизно 1/4 склянки холодної води;

– панірувальні сухарі для обвалювання.

Приготування:

Хліб залийте молоком або водою та залиште на 10 – 15 хвилин, щоб він добре розм'як. У велику миску викладіть фарш, натерту цибулю, яйце, сіль, перець і віджатий хліб. Ретельно все перемішайте. Поступово вливайте холодну воду під час вимішування м’яса. Продовжуйте вимішувати, поки суміш не вбере рідину й не почне трохи липнути до рук. Чим довше ви будете місити, тим ніжнішими та смачнішими вийдуть котлети. М’ясна маса буде м’якою та пухкою, завдяки чому готові котлети будуть ніжними, а не жорсткими чи надто щільними. З м’ясної маси сформуйте довгасті котлети, обваляйте їх у панірувальних сухарях і викладіть на розігріту сковорідку з олією. Обсмажте з обох боків до рум’яної скоринки. Готові котлети перекладіть у жаростійкий посуд або каструлю без кришки й помістіть у розігріту до 150 градусів духовку на 15 хвилин. Завдяки цьому котлети пропечуться зсередини й залишаться надзвичайно м’якими без тривалого смаження.

Смачного!

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