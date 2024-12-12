Кутя – це не просто страва, а поєднання давніх традицій та особливої атмосфери свята. Приготувати справжню кутю не так складно, інформує 24 Канал з посиланням TikTok yuliia.senych

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Автентична кутя

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів пшениці.

Для узвару:

– 150 грамів сушених яблук і груш (можна використовувати свіжі);

– 50 – 70 грамів чорносливу;

– 5 – 8 ягід шипшини;

– лимонний сік – за бажанням;

– жменя сушених вишень або журавлини;

– мед – до смаку.

Для начинки:

– 200 грамів родзинок;

– 50 – 70 грамів чорносливу;

– 50 – 70 грамів кураги;

– 150 грамів маку;

– 100 грамів волоських горіхів;

– 150 грамів журавлини.

Як приготувати кутю: відео

Приготування:

Пшеницю добре промийте кілька разів. Залийте її водою та залиште на 12 – 24 години. Після цього злийте воду, промийте ще 5 – 6 разів. Залийте пшеницю водою у пропорції 1:3. Варіть на повільному вогні під кришкою до готовності. Підготуйте узвар. Якщо у вас є сушені яблука та груші – використовуйте їх. За відсутності – подрібніть свіжі яблука. Покладіть їх у каструлю, додайте шипшину, чорнослив та журавлину. Влийте воду та доведіть до кипіння. Варіть узвар 5 – 7 хвилин. Додайте лимонний сік для легкого аромату. Залийте курагу, родзинки, чорнослив, журавлину та горіхи кип’ятком. Залиште на 5 – 7 хвилин, щоб вони стали м’якшими. Тим часом перетріть мак у блендері або ступці з декількома ложками кип’ятку. Має з’явитися білий сік. Варіть пшеницю до м’якості. Готова пшениця повинна легко розминатися пальцями, але не перетворюватися на пюре. Якщо залишилась зайва вода – злийте її. Перекладіть пшеницю у велику миску. Додайте до пшениці подрібнені сухофрукти, мак та мед. Добре перемішайте. Процідіть узвар і додайте його до куті перед подачею. Полийте узваром, щоб страва була соковитою та ароматною. Подавайте кутю теплою або охолодженою до вашого смаку.

Смачного!

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