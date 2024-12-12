Кутя – це не просто страва, а поєднання давніх традицій та особливої атмосфери свята. Приготувати справжню кутю не так складно, інформує 24 Канал з посиланням TikTok yuliia.senych
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Автентична кутя
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів пшениці.
Для узвару:
– 150 грамів сушених яблук і груш (можна використовувати свіжі);
– 50 – 70 грамів чорносливу;
– 5 – 8 ягід шипшини;
– лимонний сік – за бажанням;
– жменя сушених вишень або журавлини;
– мед – до смаку.
Для начинки:
– 200 грамів родзинок;
– 50 – 70 грамів чорносливу;
– 50 – 70 грамів кураги;
– 150 грамів маку;
– 100 грамів волоських горіхів;
– 150 грамів журавлини.
Як приготувати кутю: відео
Приготування:
- Пшеницю добре промийте кілька разів. Залийте її водою та залиште на 12 – 24 години. Після цього злийте воду, промийте ще 5 – 6 разів. Залийте пшеницю водою у пропорції 1:3.
- Варіть на повільному вогні під кришкою до готовності.
- Підготуйте узвар. Якщо у вас є сушені яблука та груші – використовуйте їх. За відсутності – подрібніть свіжі яблука. Покладіть їх у каструлю, додайте шипшину, чорнослив та журавлину.
- Влийте воду та доведіть до кипіння. Варіть узвар 5 – 7 хвилин. Додайте лимонний сік для легкого аромату.
- Залийте курагу, родзинки, чорнослив, журавлину та горіхи кип’ятком. Залиште на 5 – 7 хвилин, щоб вони стали м’якшими. Тим часом перетріть мак у блендері або ступці з декількома ложками кип’ятку. Має з’явитися білий сік.
- Варіть пшеницю до м’якості.
- Готова пшениця повинна легко розминатися пальцями, але не перетворюватися на пюре. Якщо залишилась зайва вода – злийте її.
- Перекладіть пшеницю у велику миску.
- Додайте до пшениці подрібнені сухофрукти, мак та мед. Добре перемішайте.
- Процідіть узвар і додайте його до куті перед подачею.
- Полийте узваром, щоб страва була соковитою та ароматною.
- Подавайте кутю теплою або охолодженою до вашого смаку.
Смачного!
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