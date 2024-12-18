Найбільша турбота під час приготування пампухів – їх смаження. Важливо, щоб начинка не вилізла назовні, а тісто не набрало олії. 24 Канал розповідає, що потрібно додати, аби пампухи не набрали зайвого жиру.

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Обов'язковий інгредієнт

Напевно, у кожному рецепті пампухів можна зустріти спирт або алкоголь – горілку або коньяк. І нехтувати цим інгредієнтом не можна у жодному випадку.

Смачна різдвяна традиція / Скриншот з відео

Річ у тому, що саме спирт гарантує, що тісто не вбиратиме олію при смаженні. Про дітей можете не турбуватися – на смак або інші параметри цей компонент не вплине жодним чином.

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