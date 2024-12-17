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Рецепт святкової "Шуби"

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– морква;
– картопля;
– оселедець;
– цибуля;
– яйця;
– майонез;
– буряк;
– сіль, кріп;
– желатин;
– вода 100 мілілітрів.

Приготування:

  1. Усі продукти готуємо та нарізаємо у звичний спосіб.
  2. Тепер беремо форму для торта та викладаємо шари.
  3. На дно йде картопля, солимо та змащуємо майонезом.
  4. Далі йде цибуля. Після цього викладаємо оселедець та перемащуємо майонезом.
  5. Наступні шари – морква, оселедець та яйця, кожен злегка перемащуємо.
  6. Желатин залийте водою і залиште, щоб він набух. Буряк змішайте з майонезом і перебийте блендером до однорідної маси. Додайте розтоплений желатин та ще раз збийте.
  7. Отриману суміш акуратно вилийте поверх салату та поставте в холодильник, щоб шар застиг.
  8. Перед подачею прикрасьте страву свіжою зеленню та зернятами граната.

Смачного!

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