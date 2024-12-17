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Рецепт святкової "Шуби"

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– морква;

– картопля;

– оселедець;

– цибуля;

– яйця;

– майонез;

– буряк;

– сіль, кріп;

– желатин;

– вода 100 мілілітрів.

Приготування:

Усі продукти готуємо та нарізаємо у звичний спосіб. Тепер беремо форму для торта та викладаємо шари. На дно йде картопля, солимо та змащуємо майонезом. Далі йде цибуля. Після цього викладаємо оселедець та перемащуємо майонезом. Наступні шари – морква, оселедець та яйця, кожен злегка перемащуємо. Желатин залийте водою і залиште, щоб він набух. Буряк змішайте з майонезом і перебийте блендером до однорідної маси. Додайте розтоплений желатин та ще раз збийте. Отриману суміш акуратно вилийте поверх салату та поставте в холодильник, щоб шар застиг. Перед подачею прикрасьте страву свіжою зеленню та зернятами граната.

Смачного!

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