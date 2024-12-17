Цей рецепт гарантує, що за столом вам аплодуватимуть. "Шуба" у цьому виконанні завжди викликає ажіотаж. 24 Канал радить звернути увагу на рецепт з ТікТок alionakarpiuk.
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Рецепт святкової "Шуби"
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– морква;
– картопля;
– оселедець;
– цибуля;
– яйця;
– майонез;
– буряк;
– сіль, кріп;
– желатин;
– вода 100 мілілітрів.
Приготування:
- Усі продукти готуємо та нарізаємо у звичний спосіб.
- Тепер беремо форму для торта та викладаємо шари.
- На дно йде картопля, солимо та змащуємо майонезом.
- Далі йде цибуля. Після цього викладаємо оселедець та перемащуємо майонезом.
- Наступні шари – морква, оселедець та яйця, кожен злегка перемащуємо.
- Желатин залийте водою і залиште, щоб він набух. Буряк змішайте з майонезом і перебийте блендером до однорідної маси. Додайте розтоплений желатин та ще раз збийте.
- Отриману суміш акуратно вилийте поверх салату та поставте в холодильник, щоб шар застиг.
- Перед подачею прикрасьте страву свіжою зеленню та зернятами граната.
Смачного!
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