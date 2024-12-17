Цей торт закохує з першого ж шматочка. В ньому ідеально поєднуються текстура та смакові відтінки. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу "Господинька".
Читайте також Він дуже ніжний та смачний: як зробити відомий пляцок "Білочка"
Рецепт пляцка "Герцогиня"
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
для бісквіта:
– 6 яєць;
– 180 грамів цукру;
– 3 дрібки солі;
– 2 столові ложки меду;
– 190 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
для крему:
– 600 – 700 грамів сметани (30%);
– 4 – 6 столових ложок цукрової пудри;
начинка:
– 200 грамів волоського горіха;
– 200 грамів чорносливу.
Приготування:
- Яйце збиваємо, щоб маса збільшилася втричі. Поступово додаємо цукор, сіль та мед. Потім лопаткою додаємо просіяне борошно з розпушувачем та добре перемішуємо.
- Випікаємо бісквіт у розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин. Даємо йому охолонути та розрізаємо на 3 частини.
- Збиваємо сметану, додаємо цукрову пудру та змішуємо до однорідності.
- Перемащуємо бісквіт кремом, додаємо горіхи та чорнослив.
- Верх та боки теж зміщуємо кремом, посипаємо подрібненими горіхами та чорносливом.
Смачного!
Ніжніше не буває: як зробити особливий молочний торт.