Цей торт простий у приготуванні, але виглядає та смакує як шедевр кулінарії. Коржі випікаються швидко, а крем готується за лічені хвилини, повідомляє 24 Канал з посилання на TikTok Fil Anna.
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Торт "Молочна дівчинка"
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
Для коржів:
– 400 мілілітрів згущеного молока;
– 2 яйця;
– 80 грамів вершкового масла;
– 160 грамів борошна;
– 1,5 чайної ложки розпушувача.
Для крему:
– 250 грамів сиру маскарпоне;
– 500 мілілітрів вершків (33 – 36%);
– 50 грамів цукрової пудри.
Для начинки:
– 200 грамів ягід (чорниці, малина або вишні);
– 50 грамів цукру;
– 25 грамів кукурудзяного крохмалю.
Як зробити торт: перегляньте відео
Приготування:
- У глибокій мисці з’єднайте згущене молоко, яйця та розтоплене (але не гаряче) вершкове масло.
- Збийте все міксером до однорідності.
- Додайте просіяне борошно та розпушувач. Перемішайте ще раз.
- На пергаменті накресліть кола діаметром 18 сантиметрів. Переверніть папір малюнком вниз.
- Викладайте тісто по 2 столові ложки на кожне коло й рівномірно розрівняйте.
- Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 5 – 6 хвилин. Орієнтуйтеся на свою духовку.
- Загалом має вийти 10 коржів.
- Готові коржі залиште остигати. Перекладайте їх пергаментом, щоб не злиплися.
- Для крему холодні вершки з’єднайте з маскарпоне та цукровою пудрою. Збийте міксером до густої та стабільної консистенції.
- Приготуйте ягідну начинку: ягоди перебийте блендером разом із цукром. Перекладіть у сотейник і поставте на плиту. Доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Додайте крохмаль і проваріть до загустіння. Зніміть із вогню та охолодіть.
- Для формування торта покладіть перший корж на тарілку. Змастіть його 2 столовими ложками крему. Через один корж додайте трохи ягідної начинки, відступаючи 1 см від країв. Продовжуйте, чергуючи шари крему й начинки.
- Залишки крему використайте для змащування торта зверху та з боків. Поставте торт у холодильник на ніч, щоб він добре настоявся.
- Прикрасьте на свій смак: свіжими ягодами, шоколадною стружкою чи цукровою пудрою.
Смачного!
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