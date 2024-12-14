Цей торт простий у приготуванні, але виглядає та смакує як шедевр кулінарії. Коржі випікаються швидко, а крем готується за лічені хвилини, повідомляє 24 Канал з посилання на TikTok Fil Anna.

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Торт "Молочна дівчинка"

Час: 2 години

2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

Для коржів:

– 400 мілілітрів згущеного молока;

– 2 яйця;

– 80 грамів вершкового масла;

– 160 грамів борошна;

– 1,5 чайної ложки розпушувача.

Для крему:

– 250 грамів сиру маскарпоне;

– 500 мілілітрів вершків (33 – 36%);

– 50 грамів цукрової пудри.

Для начинки:

– 200 грамів ягід (чорниці, малина або вишні);

– 50 грамів цукру;

– 25 грамів кукурудзяного крохмалю.

Як зробити торт: перегляньте відео

Приготування:

У глибокій мисці з’єднайте згущене молоко, яйця та розтоплене (але не гаряче) вершкове масло. Збийте все міксером до однорідності. Додайте просіяне борошно та розпушувач. Перемішайте ще раз. На пергаменті накресліть кола діаметром 18 сантиметрів. Переверніть папір малюнком вниз. Викладайте тісто по 2 столові ложки на кожне коло й рівномірно розрівняйте. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 5 – 6 хвилин. Орієнтуйтеся на свою духовку. Загалом має вийти 10 коржів. Готові коржі залиште остигати. Перекладайте їх пергаментом, щоб не злиплися. Для крему холодні вершки з’єднайте з маскарпоне та цукровою пудрою. Збийте міксером до густої та стабільної консистенції. Приготуйте ягідну начинку: ягоди перебийте блендером разом із цукром. Перекладіть у сотейник і поставте на плиту. Доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Додайте крохмаль і проваріть до загустіння. Зніміть із вогню та охолодіть. Для формування торта покладіть перший корж на тарілку. Змастіть його 2 столовими ложками крему. Через один корж додайте трохи ягідної начинки, відступаючи 1 см від країв. Продовжуйте, чергуючи шари крему й начинки. Залишки крему використайте для змащування торта зверху та з боків. Поставте торт у холодильник на ніч, щоб він добре настоявся. Прикрасьте на свій смак: свіжими ягодами, шоколадною стружкою чи цукровою пудрою.

Смачного!

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