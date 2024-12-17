Цей "рецепт з зошита" точно заслуговує на те, аби бути у вашому кулінарному арсеналі. Пляцок "Білочка" – це можливість потішити рідних та гостей вкрай ніжним смаколиком. 24 Канал пропонує зберегти рецепт порталу "Пляшка".
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Рецепт пляцка "Білочка"
- Час: 2 години
- Порцій: 12
Інгредієнти:
– 500 грамів борошна;
– пачка масла або маргарину;
– 3 жовтки;
– склянка цукру;
– 1 столова ложка розпушувача;
– 4 чайні ложки сметани;
макова начинка:
– 1,5 склянки готового маку;
– 1 склянка цукру;
– 50 грамів масла;
– 2 яйця;
– 1 столова ложка крохмалю;
сирна начинка:
– 800 грамів перемеленого домашнього сиру;
– 50 грамів масла;
– склянка цукру;
– 4 жовтки;
– 1 столова ложка крохмалю;
– пакетик ванільного цукру.
Приготування:
- Усі інгредієнти для тіста змішуємо, замішуємо тісто та розділяємо його на 2 частини. Один корж буде з маком, інший – з сиром.
- Змушуємо інгредієнти для макової начинки.
- Один корж викладаємо на застелене пергаментом деко, розподіляємо по ньому макову начинку та випікаємо 30 хвилин при 180 градусах.
- Готуємо сирну масу: жовтки збиваємо з цукром, додаємо сир, масло та крохмаль. Збиваємо білки та акуратно вводимо у масу. Другий корж випікаємо так само, але з сирною начинкою, 40 хвилин.
- Робимо заварний крем з пудингу або крохмалю та муки.
- Складаємо пляцок: знизу кладемо сирний корж, перемащуємо його кремом та кладемо сирний корж. Зверху заливаємо шоколадом або робимо шоколадну "сіточку".
Смачного!
Його готували з давніх-давен: колоритний пляцок "Рушта".