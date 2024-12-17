Цей "рецепт з зошита" точно заслуговує на те, аби бути у вашому кулінарному арсеналі. Пляцок "Білочка" – це можливість потішити рідних та гостей вкрай ніжним смаколиком. 24 Канал пропонує зберегти рецепт порталу "Пляшка".

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Рецепт пляцка "Білочка"

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 12

Інгредієнти:

– 500 грамів борошна;

– пачка масла або маргарину;

– 3 жовтки;

– склянка цукру;

– 1 столова ложка розпушувача;

– 4 чайні ложки сметани;

макова начинка:

– 1,5 склянки готового маку;

– 1 склянка цукру;

– 50 грамів масла;

– 2 яйця;

– 1 столова ложка крохмалю;

сирна начинка:

– 800 грамів перемеленого домашнього сиру;

– 50 грамів масла;

– склянка цукру;

– 4 жовтки;

– 1 столова ложка крохмалю;

– пакетик ванільного цукру.

Приготування:

Усі інгредієнти для тіста змішуємо, замішуємо тісто та розділяємо його на 2 частини. Один корж буде з маком, інший – з сиром. Змушуємо інгредієнти для макової начинки. Один корж викладаємо на застелене пергаментом деко, розподіляємо по ньому макову начинку та випікаємо 30 хвилин при 180 градусах. Готуємо сирну масу: жовтки збиваємо з цукром, додаємо сир, масло та крохмаль. Збиваємо білки та акуратно вводимо у масу. Другий корж випікаємо так само, але з сирною начинкою, 40 хвилин. Робимо заварний крем з пудингу або крохмалю та муки. Складаємо пляцок: знизу кладемо сирний корж, перемащуємо його кремом та кладемо сирний корж. Зверху заливаємо шоколадом або робимо шоколадну "сіточку".

Смачного!

Його готували з давніх-давен: колоритний пляцок "Рушта".