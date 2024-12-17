У цьому десерті немає яєць, але про його ніжність можете не турбуватися. "Рушта" – це данина традиціям, з якою ваші свята стануть незабутніми. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу "Господинька".
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Рецепт пляцка "Рушта"
- Час:
- Порцій: 12
Інгредієнти:
– 250 грамів сметани;
– 1 столова ложка амонію;
– 250 грамів смальцю;
– 600 грамів борошна + 3 столові ложки;
– 250 грамів цукру;
– 2 – 3 столові ложки какао;
– вишні;
крем:
– 400 грамів масла;
– 0,5 літра згущеного молока.
Приготування:
- Амоній додаємо до сметани та добре перемішуємо.
- В окремій мисці змішуємо смалець та половину борошна. Додаємо цукор і розведену сметану, ще раз перемішуємо.
- Долаємо решту борошна і замішуємо тісто.
- Тісто ділимо навпіл, до однієї додаємо какао. Далі кожну половинку розділяємо на 3 частини. Усе загортаємо у харчову плівку та ставимо на 2 – 3 години у холодильник.
- Розкачуємо біле тісто прямокутниками, на які "сіточкою" викладаємо тісто з какао.
- Випікаємо коржі у духовці 20 хвилин при температурі 180 градусів.
- У квадратики на коржах викладаємо вишні.
- Вершкове масло збиваємо з молоком до однорідності.
- Перемащуємо коржі та викладаємо пляцок, зверху можна посипати цукровою пудрою.
Смачного!
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