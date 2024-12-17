У цьому десерті немає яєць, але про його ніжність можете не турбуватися. "Рушта" – це данина традиціям, з якою ваші свята стануть незабутніми. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу "Господинька".

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Рецепт пляцка "Рушта"

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: Порцій: 12

Інгредієнти:

– 250 грамів сметани;

– 1 столова ложка амонію;

– 250 грамів смальцю;

– 600 грамів борошна + 3 столові ложки;

– 250 грамів цукру;

– 2 – 3 столові ложки какао;

– вишні;

крем:

– 400 грамів масла;

– 0,5 літра згущеного молока.

Приготування:

Амоній додаємо до сметани та добре перемішуємо. В окремій мисці змішуємо смалець та половину борошна. Додаємо цукор і розведену сметану, ще раз перемішуємо. Долаємо решту борошна і замішуємо тісто. Тісто ділимо навпіл, до однієї додаємо какао. Далі кожну половинку розділяємо на 3 частини. Усе загортаємо у харчову плівку та ставимо на 2 – 3 години у холодильник. Розкачуємо біле тісто прямокутниками, на які "сіточкою" викладаємо тісто з какао. Випікаємо коржі у духовці 20 хвилин при температурі 180 градусів. У квадратики на коржах викладаємо вишні. Вершкове масло збиваємо з молоком до однорідності. Перемащуємо коржі та викладаємо пляцок, зверху можна посипати цукровою пудрою.

Смачного!

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