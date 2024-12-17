У цьому десерті немає яєць, але про його ніжність можете не турбуватися. "Рушта" – це данина традиціям, з якою ваші свята стануть незабутніми. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу "Господинька".

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Рецепт пляцка "Рушта"

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  • Порцій: 12

Інгредієнти:
– 250 грамів сметани;
– 1 столова ложка амонію;
– 250 грамів смальцю;
– 600 грамів борошна + 3 столові ложки;
– 250 грамів цукру;
– 2 – 3 столові ложки какао;
– вишні;
крем:
– 400 грамів масла;
– 0,5 літра згущеного молока.

Приготування:

  1. Амоній додаємо до сметани та добре перемішуємо.
  2. В окремій мисці змішуємо смалець та половину борошна. Додаємо цукор і розведену сметану, ще раз перемішуємо.
  3. Долаємо решту борошна і замішуємо тісто.
  4. Тісто ділимо навпіл, до однієї додаємо какао. Далі кожну половинку розділяємо на 3 частини. Усе загортаємо у харчову плівку та ставимо на 2 – 3 години у холодильник.
  5. Розкачуємо біле тісто прямокутниками, на які "сіточкою" викладаємо тісто з какао.
  6. Випікаємо коржі у духовці 20 хвилин при температурі 180 градусів.
  7. У квадратики на коржах викладаємо вишні.
  8. Вершкове масло збиваємо з молоком до однорідності.
  9. Перемащуємо коржі та викладаємо пляцок, зверху можна посипати цукровою пудрою.

Смачного!

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