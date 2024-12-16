Такий пляцок може стати головним фаворитом святкового столу. Це ідеальна гармонія смаку: солодке згущене молоко, хрусткий арахіс і вершковий крем. Його легко приготувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на TikTok "Швидко та смачно".

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Пляцок "Снікерс"

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

Для шоколадного тіста (на 2 коржі):

– 220 грамів кефіру;

– 90 грамів цукру;

– 8 грамів ванільного цукру;

– 3 яйця;

– 50 грамів соняшникової олії;

– 40 грамів какао-порошку;

– 160 грамів борошна;

– 1 чайна ложка соди;

– 1 столова ложка оцту.

Для вершкового крему:

– 250 грамів молока;

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 50 грамів цукру;

– 8 грамів ванільного цукру;

– 150 грамів вершкового масла.

Для арахісового прошарку:

– 200 грамів смаженого арахісу;

– 50 грамів крекера;

– 260 грамів вареного згущеного молока;

– 180 грамів вершкового масла.

Для шоколадної помадки:

– 130 грамів шоколаду;

– 30 мілілітрів води.

Як зробити пляцок "Снікерс": відео

Приготування:

Погасіть соду оцтом і додайте її до кефіру. Всипте цукор, ванільний цукор, вбийте яйця та додайте олію. Перемішайте все до однорідності. Поступово всипте какао та борошно. Тісто має бути густим, як сметана. Перелийте у форму розміром 18 на 28 сантиметрів. Випікайте при температурі 180 градусів протягом 20 – 30 хвилин. Повторіть для другого коржа. Для приготування крему молоці розчиніть цукор, ванільний цукор і крохмаль. Варіть на середньому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Накрийте плівкою та повністю охолодіть. Вершкове масло кімнатної температури збийте до пишності. Поступово додайте основу, продовжуючи збивати до гладкої консистенції. Для арахісового прошарку вершкове масло збийте до пухкої маси. Додайте варене згущене молоко й добре перемішайте. Введіть подрібнений арахіс і поламаний крекер. Ретельно вимішайте начинку. Зберіть пляцок: викладіть перший корж на тарілку. Змастіть його половиною вершкового крему. Рівномірно розподіліть арахісовий прошарок. Нанесіть ще шар крему й накрийте другим коржем. Поставте пляцок у холодильник на 5 – 6 годин для стабілізації. Для помадки розтопіть шоколад із водою на водяній бані або в мікрохвильовці. Полийте його глазур’ю, рівномірно розподіляючи її по поверхні. Залиште десерт ще на кілька хвилин у холодильнику й подавайте до столу.

Смачного!

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