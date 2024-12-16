Такий пляцок може стати головним фаворитом святкового столу. Це ідеальна гармонія смаку: солодке згущене молоко, хрусткий арахіс і вершковий крем. Його легко приготувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на TikTok "Швидко та смачно".
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Пляцок "Снікерс"
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
Для шоколадного тіста (на 2 коржі):
– 220 грамів кефіру;
– 90 грамів цукру;
– 8 грамів ванільного цукру;
– 3 яйця;
– 50 грамів соняшникової олії;
– 40 грамів какао-порошку;
– 160 грамів борошна;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 столова ложка оцту.
Для вершкового крему:
– 250 грамів молока;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 50 грамів цукру;
– 8 грамів ванільного цукру;
– 150 грамів вершкового масла.
Для арахісового прошарку:
– 200 грамів смаженого арахісу;
– 50 грамів крекера;
– 260 грамів вареного згущеного молока;
– 180 грамів вершкового масла.
Для шоколадної помадки:
– 130 грамів шоколаду;
– 30 мілілітрів води.
Як зробити пляцок "Снікерс": відео
Приготування:
- Погасіть соду оцтом і додайте її до кефіру. Всипте цукор, ванільний цукор, вбийте яйця та додайте олію.
- Перемішайте все до однорідності.
- Поступово всипте какао та борошно. Тісто має бути густим, як сметана. Перелийте у форму розміром 18 на 28 сантиметрів. Випікайте при температурі 180 градусів протягом 20 – 30 хвилин. Повторіть для другого коржа.
- Для приготування крему молоці розчиніть цукор, ванільний цукор і крохмаль.
- Варіть на середньому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Накрийте плівкою та повністю охолодіть.
- Вершкове масло кімнатної температури збийте до пишності. Поступово додайте основу, продовжуючи збивати до гладкої консистенції.
- Для арахісового прошарку вершкове масло збийте до пухкої маси.
- Додайте варене згущене молоко й добре перемішайте. Введіть подрібнений арахіс і поламаний крекер.
- Ретельно вимішайте начинку.
- Зберіть пляцок: викладіть перший корж на тарілку. Змастіть його половиною вершкового крему. Рівномірно розподіліть арахісовий прошарок. Нанесіть ще шар крему й накрийте другим коржем. Поставте пляцок у холодильник на 5 – 6 годин для стабілізації.
- Для помадки розтопіть шоколад із водою на водяній бані або в мікрохвильовці.
- Полийте його глазур’ю, рівномірно розподіляючи її по поверхні.
- Залиште десерт ще на кілька хвилин у холодильнику й подавайте до столу.
Смачного!
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