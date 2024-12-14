Якщо шукаєте швидкий і перевірений роками рецепт для Святвечора – цей салат стане вашим фаворитом. Він легко занурить вас у дитинство, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok eat tastyyy.

До теми Рецепт по-справжньому української страви: з чого насправді готується кутя

Салат з квасолею на Святий вечір

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 велика морква;

– 1 велика цибуля;

– 100 грамів шампіньйонів;

– 300 грамів відвареної або консервованої квасолі;

– 2 столові ложки олії;

– 1 чайна ложка яблучного оцту (за бажанням);

– сіль і перець – до смаку.

Приготування:

Підготуйте всі інгредієнти: якщо використовуєте суху квасолю, попередньо замочіть її на кілька годин і відваріть до готовності. Якщо поспішаєте підійде консервована квасоля. На розігрітій сковорідці з олією обсмажте натерту на великій тертці моркву до м’якості. Перекладіть її в миску. На тій самій сковорідці обсмажте нарізану півкільцями цибулю до прозорості. Перекладіть до моркви. Наріжте шампіньйони скибочками та обсмажте на сковорідці до повного випарування рідини. Додайте гриби до овочів. Змішайте всі інгредієнти в мисці: квасолю, моркву, цибулю та гриби. Додайте сіль, перець і яблучний оцет за бажанням та перемішайте салат.

Смачного!

Що приготувати на Різдво: рецепт особливих салатів.