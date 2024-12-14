Якщо шукаєте швидкий і перевірений роками рецепт для Святвечора – цей салат стане вашим фаворитом. Він легко занурить вас у дитинство, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok eat tastyyy.
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Салат з квасолею на Святий вечір
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 велика морква;
– 1 велика цибуля;
– 100 грамів шампіньйонів;
– 300 грамів відвареної або консервованої квасолі;
– 2 столові ложки олії;
– 1 чайна ложка яблучного оцту (за бажанням);
– сіль і перець – до смаку.
Приготування:
- Підготуйте всі інгредієнти: якщо використовуєте суху квасолю, попередньо замочіть її на кілька годин і відваріть до готовності. Якщо поспішаєте підійде консервована квасоля.
- На розігрітій сковорідці з олією обсмажте натерту на великій тертці моркву до м’якості.
- Перекладіть її в миску.
- На тій самій сковорідці обсмажте нарізану півкільцями цибулю до прозорості.
- Перекладіть до моркви.
- Наріжте шампіньйони скибочками та обсмажте на сковорідці до повного випарування рідини.
- Додайте гриби до овочів.
- Змішайте всі інгредієнти в мисці: квасолю, моркву, цибулю та гриби.
- Додайте сіль, перець і яблучний оцет за бажанням та перемішайте салат.
Смачного!
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