Якщо шукаєте швидкий і перевірений роками рецепт для Святвечора – цей салат стане вашим фаворитом. Він легко занурить вас у дитинство, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok eat tastyyy.

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Салат з квасолею на Святий вечір

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 велика морква;
– 1 велика цибуля;
– 100 грамів шампіньйонів;
– 300 грамів відвареної або консервованої квасолі;
– 2 столові ложки олії;
– 1 чайна ложка яблучного оцту (за бажанням);
– сіль і перець – до смаку.

Приготування:

  1. Підготуйте всі інгредієнти: якщо використовуєте суху квасолю, попередньо замочіть її на кілька годин і відваріть до готовності. Якщо поспішаєте підійде консервована квасоля.
  2. На розігрітій сковорідці з олією обсмажте натерту на великій тертці моркву до м’якості.
  3. Перекладіть її в миску.
  4. На тій самій сковорідці обсмажте нарізану півкільцями цибулю до прозорості.
  5. Перекладіть до моркви.
  6. Наріжте шампіньйони скибочками та обсмажте на сковорідці до повного випарування рідини.
  7. Додайте гриби до овочів.
  8. Змішайте всі інгредієнти в мисці: квасолю, моркву, цибулю та гриби.
  9. Додайте сіль, перець і яблучний оцет за бажанням та перемішайте салат.

Смачного!

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