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До теми Салат з козячим сиром, мандаринами та журавлиною

Салат з козячим сиром, мандаринами та журавлиною

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 6 столових ложок сушеної журавлини;

– 1 головка салату ромен;

– 1 чашка руколи;

– 100 грамів м'якого козячого сиру (рол);

– 4 мандарини;

– 0,5 склянки волоських горіхів.

Для соусу:

– 2 чайні ложки медової гірчиці;

– 3 столові ложки оливкової олії першого віджиму;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1 столова ложка кленового сиропу або меду.

Приготування:

Залийте сушену журавлину окропом і залиште на кілька хвилин, щоб вона розм'якла. Листя салату ретельно промийте, обсушіть і наріжте на великі шматки. Викладіть салат у миску разом із чистою та обсушеною руколою. Додайте шматочки м’якого козячого сиру та подрібнені волоські горіхи. Мандарини очистіть від шкірки й, за бажанням, виріжте м’якоть між перетинками або просто розділіть на часточки. Викладіть мандарини поверх салату. Злийте воду з журавлини та додайте її до решти інгредієнтів. Для заправки змішайте оливкову олію, медову гірчицю, лимонний сік і кленовий сироп (або мед), інтенсивно збийте до однорідності. Полийте салат приготованим соусом перед подачею.

Салат з тунцем

Час : 2

: 2 Порцій: 15 хвилин

Інгредієнти:

– 1 пачка суміші салатів або головка улюбленого салату;

– 1 банка тунця в оливковій олії або у власному соку;

– 1 червоний солодкий перець;

– 1 маленька червона цибуля;

– 2 жмені помідорів чері або 2 звичайні помідори;

– ложка оливкової олії;

– ложка винного оцту або лимонного соку;

– сіль і перець – до смаку;

– 1 – 2 зварених на круто яйця.

Приготування:

Викладіть листя салату у глибоку миску. Додайте до нього консервованого тунця, попередньо зливши зайву рідину та розділивши його на шматочки. Солодкий перець наріжте невеликими кубиками, а червону цибулю – тонкими півкільцями. Помідори чері розріжте на четвертинки або, якщо використовуєте звичайні помідори, наріжте їх шматочками. Додайте всі нарізані овочі до салату. Полийте салат соусом вінегрет, ретельно перемішайте та подавайте до столу. Для довершеного смаку можна подати салат із ароматними часниковими грінками.

Салат Ромен

Час : до 30 хвилин

: до 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 головки салату ромен;

– 50 грамів пармезану;

– 4 – 5 скибочок пшеничного хліба;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– 2 столові ложки обсмаженого подрібненого бекону.

Для соусу:

– 3 столові ложки майонезу;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 2 зубчики часнику;

– сік половини лимона;

– 1 чайна ложка винного оцту;

– 2 столові ложки тертого пармезану;

– щіпка солі та перцю.

Приготування:

Салат ретельно промийте, обсушіть і нарвіть руками на великі шматки. Викладіть його у велику миску та додайте подрібнений обсмажений бекон. Пармезан натріть на дрібній тертці. На сковороді розтопіть вершкове масло й підрум'яньте скибочки хліба з обох боків до хрусткої скоринки. Для більш виразного аромату можна додати зубчик часнику – трохи обсмажте його у маслі, щоб воно набуло приємного запаху, а потім приберіть часник зі сковороди й викладіть хліб. Готові грінки наріжте кубиками та додайте до салату разом із натертим пармезаном. У невеликій ємності з’єднайте майонез, гірчицю, лимонний сік, винний оцет, подрібнений часник, сіль і перець. Перемішайте виделкою до однорідності. Додайте тертий пармезан і ще раз добре з’єднайте всі компоненти. Полийте салат готовим соусом і акуратно перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно покрилися заправкою. Подавайте одразу після приготування, щоб салат і грінки залишалися свіжими й хрусткими.

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