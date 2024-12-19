Головна перевага цих салатів – ви встигнете підготуватися до застілля за лічені хвилини і без зайвих витрат. 24 Канал пропонує кілька рецептів, які можуть стати у пригоді перед новорічним дзвоном.

Цікаво Обов'язкова на Новий рік: м'ясна закуска, яка викличе аплодисменти

Салат з тунцем

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 3

Інгредієнти:
– 1 банка консервованого тунця (150 грамів);
– 1 велика картоплина, зварена в мундирі;
– 1 середня морквина, відварена;
– 1 цибулина;
– 2 столові ложки майонезу;
– зелень – для прикраси;
– сіль і перець – до смаку.

Приготування:

  1. Злийте рідину з консервованого тунця та розімніть його виделкою.
  2. Очищену картоплю та моркву наріжте кубиками.
  3. Цибулю наріжте дрібними кубиками (за бажанням – обдайте окропом, щоб прибрати гіркоту).
  4. З’єднайте всі інгредієнти в мисці, додайте майонез, сіль і перець. Перемішайте.
  5. Прикрасьте свіжою зеленню та подавайте на стіл.

Салат з буряком та сиром

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 300 грамів вареного буряка;
– 100 грамів твердого сиру;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки майонезу;
– жменя волоських горіхів (за бажанням);
– сіль – до смаку.

Приготування:

  1. Буряк очистіть та натріть на крупній тертці.
  2. Твердий сир також натріть на тертці.
  3. Часник пропустіть через прес і додайте до буряка й сиру.
  4. Додайте майонез, посоліть і добре перемішайте.
  5. За бажанням посипте салат подрібненими волоськими горіхами перед подачею.

Салат з куркою та маринованою цибулею

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 200 грамів відвареного курячого філе;
– 1 велика цибулина;
– 2 мариновані огірки;
– 100 грамів моркви по-корейськи;
– 2 столові ложки майонезу;
– 1 чайна ложка цукру;
– 2 столові ложки оцту 9%;
– сіль і перець – до смаку.

Приготування:

  1. Цибулю наріжте півкільцями, залийте оцтом, додайте цукор, перемішайте й залиште маринуватись на 10 хвилин.
  2. Куряче філе відваріть у підсоленій воді, остудіть і наріжте соломкою або кубиками.
  3. Мариновані огірки наріжте соломкою.
  4. Злийте маринад із цибулі й з’єднайте її з курячим філе, огірками та морквою по-корейськи.
  5. Заправте салат майонезом, додайте сіль і перець до смаку.
  6. Перемішайте та викладіть у салатницю.

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