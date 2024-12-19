Головна перевага цих салатів – ви встигнете підготуватися до застілля за лічені хвилини і без зайвих витрат. 24 Канал пропонує кілька рецептів, які можуть стати у пригоді перед новорічним дзвоном.
Цікаво Обов'язкова на Новий рік: м'ясна закуска, яка викличе аплодисменти
Салат з тунцем
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 1 банка консервованого тунця (150 грамів);
– 1 велика картоплина, зварена в мундирі;
– 1 середня морквина, відварена;
– 1 цибулина;
– 2 столові ложки майонезу;
– зелень – для прикраси;
– сіль і перець – до смаку.
Приготування:
- Злийте рідину з консервованого тунця та розімніть його виделкою.
- Очищену картоплю та моркву наріжте кубиками.
- Цибулю наріжте дрібними кубиками (за бажанням – обдайте окропом, щоб прибрати гіркоту).
- З’єднайте всі інгредієнти в мисці, додайте майонез, сіль і перець. Перемішайте.
- Прикрасьте свіжою зеленню та подавайте на стіл.
Салат з буряком та сиром
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів вареного буряка;
– 100 грамів твердого сиру;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки майонезу;
– жменя волоських горіхів (за бажанням);
– сіль – до смаку.
Приготування:
- Буряк очистіть та натріть на крупній тертці.
- Твердий сир також натріть на тертці.
- Часник пропустіть через прес і додайте до буряка й сиру.
- Додайте майонез, посоліть і добре перемішайте.
- За бажанням посипте салат подрібненими волоськими горіхами перед подачею.
Салат з куркою та маринованою цибулею
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів відвареного курячого філе;
– 1 велика цибулина;
– 2 мариновані огірки;
– 100 грамів моркви по-корейськи;
– 2 столові ложки майонезу;
– 1 чайна ложка цукру;
– 2 столові ложки оцту 9%;
– сіль і перець – до смаку.
Приготування:
- Цибулю наріжте півкільцями, залийте оцтом, додайте цукор, перемішайте й залиште маринуватись на 10 хвилин.
- Куряче філе відваріть у підсоленій воді, остудіть і наріжте соломкою або кубиками.
- Мариновані огірки наріжте соломкою.
- Злийте маринад із цибулі й з’єднайте її з курячим філе, огірками та морквою по-корейськи.
- Заправте салат майонезом, додайте сіль і перець до смаку.
- Перемішайте та викладіть у салатницю.
Цей рецепт шукають усі: знаменитий торт "Герцогиня".