Головна перевага цих салатів – ви встигнете підготуватися до застілля за лічені хвилини і без зайвих витрат. 24 Канал пропонує кілька рецептів, які можуть стати у пригоді перед новорічним дзвоном.

Цікаво Обов'язкова на Новий рік: м'ясна закуска, яка викличе аплодисменти

Салат з тунцем

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 1 банка консервованого тунця (150 грамів);

– 1 велика картоплина, зварена в мундирі;

– 1 середня морквина, відварена;

– 1 цибулина;

– 2 столові ложки майонезу;

– зелень – для прикраси;

– сіль і перець – до смаку.

Приготування:

Злийте рідину з консервованого тунця та розімніть його виделкою. Очищену картоплю та моркву наріжте кубиками. Цибулю наріжте дрібними кубиками (за бажанням – обдайте окропом, щоб прибрати гіркоту). З’єднайте всі інгредієнти в мисці, додайте майонез, сіль і перець. Перемішайте. Прикрасьте свіжою зеленню та подавайте на стіл.

Салат з буряком та сиром

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів вареного буряка;

– 100 грамів твердого сиру;

– 2 зубчики часнику;

– 2 столові ложки майонезу;

– жменя волоських горіхів (за бажанням);

– сіль – до смаку.

Приготування:

Буряк очистіть та натріть на крупній тертці. Твердий сир також натріть на тертці. Часник пропустіть через прес і додайте до буряка й сиру. Додайте майонез, посоліть і добре перемішайте. За бажанням посипте салат подрібненими волоськими горіхами перед подачею.

Салат з куркою та маринованою цибулею

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів відвареного курячого філе;

– 1 велика цибулина;

– 2 мариновані огірки;

– 100 грамів моркви по-корейськи;

– 2 столові ложки майонезу;

– 1 чайна ложка цукру;

– 2 столові ложки оцту 9%;

– сіль і перець – до смаку.

Приготування:

Цибулю наріжте півкільцями, залийте оцтом, додайте цукор, перемішайте й залиште маринуватись на 10 хвилин. Куряче філе відваріть у підсоленій воді, остудіть і наріжте соломкою або кубиками. Мариновані огірки наріжте соломкою. Злийте маринад із цибулі й з’єднайте її з курячим філе, огірками та морквою по-корейськи. Заправте салат майонезом, додайте сіль і перець до смаку. Перемішайте та викладіть у салатницю.

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