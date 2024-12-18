М'ясні рулетики в беконі завжди викликають особливий захват. Немає нічого дивного в тому, що саме вони першими зникають зі столу. 24 Канал пропонує звернути увагу на легкий рецепт, яким поділився УНІАН.

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Рецепт рулетиків в беконі

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 400 грамів курки;

– 100 грамів бекону;

– 50 грамів сиру;

– 1 столова ложка олії;

– сіль, перець, спеції – до смаку.

Приготування:

М’ясо наріжте на тонкі, широкі шматочки та відбийте з обох боків. Посоліть, поперчіть до смаку. Сир натріть на крупній тертці. На кожен шматок відбитого м’яса викладіть трохи тертого сиру та скрутіть у щільні рулетики. Обгорніть кожен рулетик скибочками бекону та закріпіть зубочистками, якщо потрібно. Форму для запікання змастіть олією та викладіть рулетики. Готуйте у розігрітій духовці при 180 градусах близько 20 – 25 хвилин, поки рулетики не стануть рум’яними.

Смачного!

Не треба навіть вмикати духовку: ефектний торт за лічені хвилини.