М'ясні рулетики в беконі завжди викликають особливий захват. Немає нічого дивного в тому, що саме вони першими зникають зі столу. 24 Канал пропонує звернути увагу на легкий рецепт, яким поділився УНІАН.

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Рецепт рулетиків в беконі

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 400 грамів курки;
– 100 грамів бекону;
– 50 грамів сиру;
– 1 столова ложка олії;
– сіль, перець, спеції – до смаку.

Приготування:

  1. М’ясо наріжте на тонкі, широкі шматочки та відбийте з обох боків. Посоліть, поперчіть до смаку. Сир натріть на крупній тертці.

  2. На кожен шматок відбитого м’яса викладіть трохи тертого сиру та скрутіть у щільні рулетики.

  3. Обгорніть кожен рулетик скибочками бекону та закріпіть зубочистками, якщо потрібно.

  4. Форму для запікання змастіть олією та викладіть рулетики.

  5. Готуйте у розігрітій духовці при 180 градусах близько 20 – 25 хвилин, поки рулетики не стануть рум’яними.

Смачного!

Не треба навіть вмикати духовку: ефектний торт за лічені хвилини.