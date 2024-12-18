М'ясні рулетики в беконі завжди викликають особливий захват. Немає нічого дивного в тому, що саме вони першими зникають зі столу. 24 Канал пропонує звернути увагу на легкий рецепт, яким поділився УНІАН.
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Рецепт рулетиків в беконі
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 400 грамів курки;
– 100 грамів бекону;
– 50 грамів сиру;
– 1 столова ложка олії;
– сіль, перець, спеції – до смаку.
Приготування:
М’ясо наріжте на тонкі, широкі шматочки та відбийте з обох боків. Посоліть, поперчіть до смаку. Сир натріть на крупній тертці.
На кожен шматок відбитого м’яса викладіть трохи тертого сиру та скрутіть у щільні рулетики.
Обгорніть кожен рулетик скибочками бекону та закріпіть зубочистками, якщо потрібно.
Форму для запікання змастіть олією та викладіть рулетики.
Готуйте у розігрітій духовці при 180 градусах близько 20 – 25 хвилин, поки рулетики не стануть рум’яними.
Смачного!
Не треба навіть вмикати духовку: ефектний торт за лічені хвилини.