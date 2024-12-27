Крабові палички чудово смакують не лише у знайомих салатах. Можна трішки почаклувати і отримати не тільки смачну, а й ефектну закуску. 24 Канал пропонує це перевірити з рецептом порталу "Смачненьке".

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Рецепт крабового рулету

  • Час: 5 – 10 хвилин + кілька годин у холодильнику
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 2 штуки квадратної вафлі;
– 250 грамів крабових паличок;
– 3 штуки плавленого сирка;
– 100 грамів майонезу;
– 1 зубчик часнику.

Приготування:

  1. Вафлю змащуємо майонезом та затираємо плавленими сирками.
  2. Наступний шар – натерті крабові палички.
  3. Рівномірно розподіляємо продавлений через прес часник.
  4. Робимо тонку майонезну сітку, скручуємо вафлю в рулет, загортаємо в харчову плівку та ставимо в холодильник на кілька годин.
  5. Перед подачею нарізаємо на порційні шматочки.

Смачного!

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