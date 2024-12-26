Здивувати гостей – завдання далеко не з простих, однак цей рецепт дозволить з ним впоратися. Щоправда, потрібно зовсім трішки терпіння. 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт порталу ProstoWay.
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Рецепт холодцю з риби
- Час: 1,5 години + час на застигання
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 кілограм риби (наприклад, судак, щука або короп);
– 25 грамів желатину;
– 1 морква;
– 1 цибулина;
– 2 лаврових листки;
– перець горошком і сіль – до смаку;
– зелень – для прикраси.
Приготування:
Почистіть рибу від луски, видаліть нутрощі та відваріть її у 2 – 3 літрах води разом із морквою, цибулею, лавровим листом і горошинами перцю.
Варіть бульйон на слабкому вогні протягом 40 – 50 хвилин, періодично знімаючи піну. Після цього акуратно дістаньте рибу, а бульйон процідіть через сито або марлю.
В охолодженому бульйоні розчиніть желатин і нагрійте до кипіння, але не кип’ятіть. Рибу поділіть на великі шматочки, ретельно видаліть кістки.
Викладіть її у глибокі форми, додайте кружальця вареної моркви та трохи зелені для прикраси. Залийте бульйоном і поставте в холодильник на 6 – 8 годин, щоб холодець застиг.
Готовий рибний холодець виглядає дуже привабливо і стане чудовою альтернативою звичним м’ясним стравам.
Смачного!
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