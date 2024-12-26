Здивувати гостей – завдання далеко не з простих, однак цей рецепт дозволить з ним впоратися. Щоправда, потрібно зовсім трішки терпіння. 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт порталу ProstoWay.

Цікаво Швидко і від смаку всі в захваті: як приготувати салат з однієї банки шпротів

Рецепт холодцю з риби

Час : 1,5 години + час на застигання

: 1,5 години + час на застигання Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 кілограм риби (наприклад, судак, щука або короп);

– 25 грамів желатину;

– 1 морква;

– 1 цибулина;

– 2 лаврових листки;

– перець горошком і сіль – до смаку;

– зелень – для прикраси.

Приготування:

Почистіть рибу від луски, видаліть нутрощі та відваріть її у 2 – 3 літрах води разом із морквою, цибулею, лавровим листом і горошинами перцю. Варіть бульйон на слабкому вогні протягом 40 – 50 хвилин, періодично знімаючи піну. Після цього акуратно дістаньте рибу, а бульйон процідіть через сито або марлю. В охолодженому бульйоні розчиніть желатин і нагрійте до кипіння, але не кип’ятіть. Рибу поділіть на великі шматочки, ретельно видаліть кістки. Викладіть її у глибокі форми, додайте кружальця вареної моркви та трохи зелені для прикраси. Залийте бульйоном і поставте в холодильник на 6 – 8 годин, щоб холодець застиг. Готовий рибний холодець виглядає дуже привабливо і стане чудовою альтернативою звичним м’ясним стравам.

Смачного!

Гарні новини для гаманця: чим можна замінити червону ікру.