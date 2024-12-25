Зазвичай ми звикли бачити шпроти на бутербродах, однак є ще краще рішення – апетитний та смачний салат. 24 Канал пропонує скористатися рецептом від ТСН.

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Рецепт салату зі шпротами

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 банка шпротів;

– 1 банка консервованого горошку;

– 2 – 3 варені картоплини;

– 2 варені яйця;

– 1 свіжий огірок;

– кріп – до смаку;

– 1 цибулина;

– 1 столова ложка цукру;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 3 столові ложки оцту (6%);

– 100 мілілітрів гарячої води.

Приготування:

Зі шпротів злийте олію, дрібно наріжте їх і покладіть у велику миску. Картоплю, зварену в мундирі, очистіть від шкірки, наріжте кубиками й додайте до шпротів. Цибулю наріжте півкільцями, залийте гарячою водою, додайте сіль і цукор. Залиште маринуватися на 15 хвилин, після чого злийте воду та додайте цибулю до салату. Свіжий огірок наріжте соломкою, яйця зваріть і поріжте кубиками. Посипте салат подрібненим кропом за бажанням. Додайте трохи солі до смаку, заправте майонезом і додайте консервований горошок (зливши рідину). Добре перемішайте всі інгредієнти перед подачею.

Смачного!

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