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Рецепт маринованого оселедця

Час : 20 хвилин + замочування

: 20 хвилин + замочування Порцій: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів філе оселедця шматочками;

– 1 цибулина;

– 10 грамів чорного перцю горошком;

– 10 грамів запашного перцю горошком;

– 500 мілілітрів спиртового оцту.

Приготування:

Замочіть оселедець у холодній воді на 36 – 48 годин, щоб видалити зайву сіль. Після цього обережно промокніть його паперовим рушником, щоб прибрати залишки вологи. У велику банку викладайте шарами: спочатку кілька скибочок цибулі, потім шматочки оселедця. Додайте горошини чорного та запашного перцю. Залийте все кип’яченим і охолодженим оцтом, щоб інгредієнти були повністю покриті рідиною. Щільно закрийте банку кришкою та поставте її в прохолодне місце на настоювання. Вже наступного дня оселедець буде готовий до подачі. Смакуйте його з відвареною молодою картоплею, посипаною свіжим кропом.

Смачного!

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