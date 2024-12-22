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Рецепт маринованого оселедця

  • Час: 20 хвилин + замочування
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 300 грамів філе оселедця шматочками;
– 1 цибулина;
– 10 грамів чорного перцю горошком;
– 10 грамів запашного перцю горошком;
– 500 мілілітрів спиртового оцту.

Приготування:

  1. Замочіть оселедець у холодній воді на 36 – 48 годин, щоб видалити зайву сіль. Після цього обережно промокніть його паперовим рушником, щоб прибрати залишки вологи.

  2. У велику банку викладайте шарами: спочатку кілька скибочок цибулі, потім шматочки оселедця. Додайте горошини чорного та запашного перцю.

  3. Залийте все кип’яченим і охолодженим оцтом, щоб інгредієнти були повністю покриті рідиною.

  4. Щільно закрийте банку кришкою та поставте її в прохолодне місце на настоювання.

  5. Вже наступного дня оселедець буде готовий до подачі. Смакуйте його з відвареною молодою картоплею, посипаною свіжим кропом.

Смачного!

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