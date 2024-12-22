Рецепти Лілії Цвіт перевірені часом, досвідом та господинями. Тож коли настає відповідальний момент підготовки до Різдва та приготування пампухів, можна звернутися до традиційної опції. 24 Канал пропонує готувати пампухи за рецептом, який відома кулінарка поширила на своєму ютуб-каналі.

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Рецепт львівських пампухів

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 10 – 12 штук

Ігредієнти:

– 40 грамів пресованих дріжджів;

– 4 сирих яєчних жовтки;

– 120 грамів цукру;

– 16 грамів ванільного цукру;

– дрібка солі;

– 2 столові ложки олії;

– 50 грамів вершкового масла;

– 1 столова ложка горілки;

– 250 мілілітрів молока або води;

– олія для смаження;

– 600 грамів борошна + для притрушування.

Шоколадна начинка (можна обрати іншу):

– 100 грамів вершкового масла;

– 150 грамів цукрової пудри;

– 50 грамів какао.

Приготування:

Спершу начинка. Розтоплюємо вершкове масло, додаємо цукрову пудру та какао. Ретельно перемішуємо, викладаємо суміш на харчову плівку та формуємо "ковбаску". Ставимо її у морозилку, коли настане час – ріжемо порційними шматками та викладаємо в пампухи. Окремо збийте яйця з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі. Додайте розтоплене вершкове масло, перемішайте. Влийте тепле молоко та горілку, яка допоможе пампухам довше залишатися м’якими. Ретельно розмішайте суміш вінчиком і додайте активовані дріжджі. Поступово, у два-три прийоми, введіть у суміш просіяне борошно, замішуючи еластичне тісто. Злегка змастіть тісто олією й вимішуйте руками протягом 10 хвилин. Накрийте тісто харчовою плівкою та залиште у теплому місці на 2 години, щоб воно піднялося. Розігрійте в глибокій каструлі олію до температури 180 – 200 градусів. Обімніть тісто, розкачайте його в пласт завтовшки близько одного сантиметра. Виріжте кола, покладіть начинку в центр кожного кола й накрийте іншим шматком тіста. Ретельно защипніть краї, щоб начинка не витекла під час смаження. Смажте пампухи у розігрітій олії до золотистого кольору з обох боків. Готові пампухи викладіть на тарілку, посипте цукровою пудрою та подавайте.

Смачного!

Гордість Галичини: готуємо пампухи з трояндовим варенням.