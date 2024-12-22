Традиції – це не просто можливість продовжити вікову культуру свого народу, а й шанс відкрити для себе щось нове і незабутнє. Принаймні, це точно про пампухи з трояндовим варенням. 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт, яким поділився портал "Шуба".
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Рецепт пампухів з трояндовим варенням
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 10
Інгредієнти:
– 500 грамів пшеничного борошна;
– 50 грамів пресованих дріжджів;
– 1 куряче яйце;
– 4 курячі жовтки;
– 250 мілілітрів молока 2,5%;
– 50 грамів вершкового масла 73%;
– 70 грамів цукру;
– 1/6 чайної ложки солі;
– варення з пелюсток троянд – для начинки;
– 3 столові ложки горілки;
– 400 мілілітрів олії;
– цукрова пудра – до смаку.
Приготування:
- Підігрійте молоко в сотейнику до температури трохи вищої за температуру тіла. Дріжджі наріжте невеликими шматочками, розчиніть у 50 мілілітрах теплого молока, додайте столову ложку цукру та борошна. Ретельно перемішайте й залиште у теплому місці на 15 хвилин для підйому опари.
- Просійте борошно через сито, щоб наситити його киснем. Це зробить пампухи ніжними й пухкими.
- Вимийте яйця, відокремте 4 жовтки. У глибокій мисці збийте їх разом із цілим яйцем і рештою цукру, поки маса не збільшиться вдвічі. Додайте м’яке вершкове масло й ретельно перемішайте за допомогою міксера.
- З’єднайте опару з яєчною сумішшю, додайте залишок теплого молока та сіль. Поступово введіть просіяне борошно, замішуючи м’яке еластичне тісто. Накрийте рушником і залиште у теплому місці на 45 хвилин, щоб тісто піднялося.
- Від тіста відщипуйте невеликі шматочки, формуючи однакові кульки. У кожній кульці зробіть заглиблення, покладіть начинку та ретельно защипніть краї. Надайте форму кулі, покрутивши між долонями. Викладайте кульки швом вниз і залиште на 25 хвилин у теплому місці.
- У глибоку сковороду налийте олію та додайте трохи горілки. Щоб перевірити температуру олії, опустіть у неї шматочок тіста: якщо він швидко спливає й починає смажитися, температура підходяща.
- Обсмажуйте пампухи на середньому вогні до золотавої скоринки, перевертаючи їх, коли один бік стане рум’яним.
- Готові пампухи викладіть на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир. Після охолодження посипте їх цукровою пудрою перед подачею.
Смачного!
Секрет поколінь: що треба додати в пампухи, щоб вони не вбирали олію.