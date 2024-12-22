Традиції – це не просто можливість продовжити вікову культуру свого народу, а й шанс відкрити для себе щось нове і незабутнє. Принаймні, це точно про пампухи з трояндовим варенням. 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт, яким поділився портал "Шуба".

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Рецепт пампухів з трояндовим варенням

Час : 1 година 10 хвилин

1 година 10 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 500 грамів пшеничного борошна;

– 50 грамів пресованих дріжджів;

– 1 куряче яйце;

– 4 курячі жовтки;

– 250 мілілітрів молока 2,5%;

– 50 грамів вершкового масла 73%;

– 70 грамів цукру;

– 1/6 чайної ложки солі;

– варення з пелюсток троянд – для начинки;

– 3 столові ложки горілки;

– 400 мілілітрів олії;

– цукрова пудра – до смаку.

Приготування:

Підігрійте молоко в сотейнику до температури трохи вищої за температуру тіла. Дріжджі наріжте невеликими шматочками, розчиніть у 50 мілілітрах теплого молока, додайте столову ложку цукру та борошна. Ретельно перемішайте й залиште у теплому місці на 15 хвилин для підйому опари. Просійте борошно через сито, щоб наситити його киснем. Це зробить пампухи ніжними й пухкими. Вимийте яйця, відокремте 4 жовтки. У глибокій мисці збийте їх разом із цілим яйцем і рештою цукру, поки маса не збільшиться вдвічі. Додайте м’яке вершкове масло й ретельно перемішайте за допомогою міксера. З’єднайте опару з яєчною сумішшю, додайте залишок теплого молока та сіль. Поступово введіть просіяне борошно, замішуючи м’яке еластичне тісто. Накрийте рушником і залиште у теплому місці на 45 хвилин, щоб тісто піднялося. Від тіста відщипуйте невеликі шматочки, формуючи однакові кульки. У кожній кульці зробіть заглиблення, покладіть начинку та ретельно защипніть краї. Надайте форму кулі, покрутивши між долонями. Викладайте кульки швом вниз і залиште на 25 хвилин у теплому місці. У глибоку сковороду налийте олію та додайте трохи горілки. Щоб перевірити температуру олії, опустіть у неї шматочок тіста: якщо він швидко спливає й починає смажитися, температура підходяща. Обсмажуйте пампухи на середньому вогні до золотавої скоринки, перевертаючи їх, коли один бік стане рум’яним. Готові пампухи викладіть на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир. Після охолодження посипте їх цукровою пудрою перед подачею.

Смачного!

Секрет поколінь: що треба додати в пампухи, щоб вони не вбирали олію.